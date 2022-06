Macarena García desvela quién fue su crush en ‘Operación Triunfo’ y no es el que muchos imaginarían

Operación Triunfo es un programa que ha marcado a muchas generaciones. Cuando se estrenó hace 20 años revolucionó al país y se convirtió en uno de esos formatos televisivos que alcanzó a todo tipo de público. En aquella primera edición David Bisbal, David Bustamante, Chenoa o Rosa López, entre muchos otros, lograron conquistar millones de corazones.

Además, revitalizaron la ilusión por Eurovisión con aquel mítico Europe’s living a celebration… que no logró ganar, pero sí tener a un país pendiente de los que habían sido los finalistas de aquel talent show tan revolucionario.

Al que más o al que menos le ha marcado alguna de sus ediciones a lo largo de estas dos décadas y tiene a su favorito entre todos los que han pasado por la Academia. Macarena García, lo tiene y se lo desvelado a Dani Martínez en su programa de Movistar+, Martínez y Hermanos.

Momento fan

El presentador le preguntaba por su momento fan y ella no ha tenido que hacer demasiada memoria y ha contestado de inmediato. “Operación Triunfo, las primeras ediciones. Era muy fan de Rosa, pero hubo una edición que fuera la tercera o la cuarta, que el que ganó fue Sergio Rivero… me enamoré”, reconocía Macarena con esa inocencia y simpatía de la que siempre hace gala. Lo que no ha contado es qué piensa Leiva de sus gustos musicales.

No es el artista en el que pensarían muchos, pero para ella fue ‘el concursante’. Martínez no ha tardado en asegurar que Rivero era, y seguirá siendo, muy amigo de Edurne con el que ha compartido momentos muy divertidos en Got Talent.

El caso es que Macarena vivió su momento fan con él. “Hubo una vez un programa en el que ofrecían, creo recordar, su almohada. Tú mandabas un mensaje de texto y podías conseguir la almohada de Sergio Rivero, creo recordar, que es así el recuerdo que yo tengo. Pues bien, llamé… pero no gané”, recordaba sobre aquel momento que puede que esté algo distorsionado, pero algo habrá.

Y claro, Martínez no ha dudado en dirigirse directamente al triunfito para pedirle que mande su almohada actual “para una amiga”.

Este jueves será Hiba Abouk la que tome el testigo de la actriz y estará acompañada por Iván Ferreiro y Carlos Areces. Buena mezcla que seguro que nos deja grandes momentos.