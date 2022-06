Harry Styles, Karol G y Jaymes Young, medallistas de la lista, compiten este sábado por el Nº1

Hagas lo que hagas este sábado para protegerte de la ola de calor que asola gran parte de la península, hazlo acompañándote de #Del40al1CocaCola. No solo porque la mezcla de la mejor radio y los éxitos musicales del momento resulta de lo más refrescante, sino porque en esta próxima edición podemos darte una alegría. Tony Aguilar sorteará dos packs Hello Holidays, cada uno con 1.000 euros y un iPhone 13. El dinerito para que los disfrutes en vacaciones y el terminal para que las plasmes en fotazas. O para lo que quieras, vaya. Después de dos años de pandemia, este verano sin apenas restricciones es el más deseado en mucho tiempo, y nada mejor que gozarlo bien equipado, ¿no?

Hello Holidays. / #Del40al1CocaCola

Del programa de este sábado saldrá el nuevo número uno de la lista, posición que ocupa actualmente Karol G con Provenza. La Bichota logró ser Nº1 Global en los diez países de LOS40 con este tema que ya es uno de los más claros de este verano. La pugna por el liderato va a estar de lo más reñido, pues en el podium de honor también están Jaymes Young con Infinity, canción que ha tenido un recorrido espectacular por la lista, y Harry Styles con As it was, que ha sido número uno dos semanas consecutivas. Cualquiera de ellos podría colgarse el oro, lo mismo que Camila Cabello con Ed Sheeran, que también han estado en lo alto dos semanas (ahora en el #4), y Chanel, que ocupó la primera plaza una semana con SloMo.

Este sábado puede materializarse el regreso de Beret al chart de LOS40. El sevillano es candidato con El día menos pensado, avance de su próximo álbum, y el día menos pensado, que puede ser este sábado, puede retornar a la lista siempre, eso sí, que reciba apoyos suficientes con el HT #MiVoto40Beret.

Sebastián Yatra, invitado VIP

El invitado VIP de Tony Aguilar este fin de semana será el parcero que desata pasiones… El gran Sebastián Yatra, que sigue en lista con Tacones rojos, con la que fue número uno tres semanas. Será sin duda un lujo escuchar a Yatra, que tiene muchas cosas que contarnos, y pedirle que dé su Voto VIP.

Por votar en antena (teléfono gratuito: 900 35 40 40) regalaremos la figura de Buzz, con su traje de guardián espacial alfa, con luz y sonido, de 30 centímetros de altura, y con el que los fans pueden recrear las escenas más dinámicas y los movimientos característicos del entrañable personaje de Lightyear; precisamente con motivo del estreno de la peli lo regalamos. Ideal para coleccionistas y seguidores a partir de cuatro años. Nuevos candidatos, La Máquina del Tiempo y el repaso a la actualidad musical completarán nuestras cuatro horas. ¡Te esperamos!