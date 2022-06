Wade, el dj español al que no deberías perderte en A Summer Story

Las puertas de A Summer Story están a punto de abrirse dos años después de que la pandemia nos las cerrara en las narices. Y ha llegado el momento de rendir cuentas con el festival de música electrónica y con uno de los artistas a los que más ganas teníamos de ver en directo: Wade.

Este dj sevillano se ha convertido en uno de los nombres más grandes de las mesas de mezclas de nuestro país. Su ascendente carrera se vió bruscamente interrumpida casi cuando vislumbraba la cima. Éxito en sus directos, sus hits en lo más alto de las listas de venta y reproducción del género y una cita en Tomorrowland que se le esfumó entre los dedos.

Pese a todo Wade ha seguido haciendo lo que mejor se le da: buena música. "Siempre me ha encantado la música, desde el pop español hasta la electrónica de UK, pero es cierto que siempre sentí una gran debilidad por la música electrónica y los ritmos rotos. Pienso que si a la pasión por la música le unes trabajo, dedicación y respeto, puedes llegar a dónde te propongas" nos cuenta sobre la proyección de su carrera.

Prácticamente la mayoría de artistas anunciados para la edición suspendida de 2020 repiten dos años después. Nadie quiere perderse la oportunidad de volver a reencontrarse con su público. Una sensación única. Hasta la cartelería se mantiene casi dos veranos después.

Uno de los momentos cumbres llegará con la presencia del dj español como cabeza de cartel sobre el escenario. Uno de los pocos. Uno de los elegidos. "Tendré 90 minutos de sesión donde tocaré muchos temas míos exclusivos, incluso edits que sólo yo tengo. Actuaré en el Mainstage después de un gran DJ como es Tïesto, al cual le haré el relevo lo mejor posible, siempre sin salirme de mi estilo que tanto me caracteriza" nos explica pocas horas antes de su cita con el festival.

Wade no solo es un dj de renombre sino que ha conseguido desperar en la juventud española de entre 18 y 30 años un fanatismo único en este sector. Seguidores siempre fieles allí donde actúa y con una gran actividad en redes sociales. Llenos absolutos en escenarios de todos los festivales donde actúa y el mayor número de sold out en clubs de la historia en España desde el año 2019.

"Disfruto cada tema que pongo en cada sesión. Me siento muy identificado con el estilo con el que trabajo actualmente, lo cual me hace disfrutar mucho en cabina" nos responde cuando le preguntamos si se imaginaba cuando era más joven que convertirse en un dj de éxito iba a ser así.

Su nombre artístico aparece en el cartel de A Summer Story junto al de otros grandes como Dj Nano, Timmy Trumpet, Oliver Heldens, Morten o Amelie Lens, entre otros. Le ha costado mucho. Casi tanto como una década de tesón y trabajo. Y ahora está recogiendo sus frutos. ¿Habrá algo especial para este aniversario? "Lo celebraré este verano con el pedazo de tour dates que tengo, ¡qué mejor manera de hacerlo!" nos confirma Wade.

No va a ser su único proyecto para el futuro más cercano: "Estamos haciendo crecer mi marca Criterio, tanto en fiestas como en sello discográfico. El objetivo es crear una marca sólida y reconocida a nivel mundial. Wade seguirá creciendo de la mano de Criterio y viceversa".

Imagen de Wade cortesía de Universal Music Spain / Universal Music Spain

El escenario de A Summer Story pronto será 'territorio conquistado'. ¿Qué cita le gustaría sumar a su lista de 'pinchadas'? "Actué hace menos de un mes en EDC Las Vegas, que fue un festival donde soñaba ir. Me encantaría poder ir a Tomorrowland, estaba contratado para la edición del 2020 pero la pandemia no me dejó ir. Este año no iré, pero espero poder ir en 2023".