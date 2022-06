Natalia Lacunza: “Me da envidia Aron Piper porque yo también me quiero liar con Dua Lipa”

Natalia Lacunza es una de las artistas pop españolas del momento. La pamplonica no ha dejado de sorprender a su público desde que lanzó su primer single, Nana Triste. Ahora, tres años y medio después, la estrella ha lanzado su primer LP: Tiene que ser para mí. Se trata de una auténtica fantasía pop donde encontramos temazos como Cuestión de suerte, Todo lamento o Cartas de Amor.

La joven se encuentra en plena promoción de este nuevo trabajo, apareciendo en algunos de los programas del momento. Por supuesto, no ha querido perderse su cita con David Andújar y David Insua, los presentadores de Menudo Cuadro.

Natalia ha acudido al podcast de Podium para hablar de todo tipo de cosas. ¡Y menudas declaraciones ha dejado! La ex concursante de Operación Triunfo ha empezado por todo lo alto, comentando el famoso vídeo de Aron Piper y Dua Lipa en una discoteca de Madrid. Natalia ha reconocido que está algo celosa: “No tengo nada en contra de Aron Piper. Es solo que me da envidia porque yo también me quiero liar con Dua Lipa”.

Natalia también ha hablado sobre su sexualidad. Cuando David Andújar ha defendido a Dua Lipa por tener un acercamiento con Aron Piper, que luce como “un hombre moribundo”, Natalia ha contestado, entre risas, lo siguiente: “De la heterosexualidad se sale y de los hombres moribundos también. Ya no me gustan los hombres. Mi voluntad sería no volver a liarme con ningún hombre más. Paso de mi bisexualidad ahora mismo”

El mensaje que le llegó de Rosalía

Natalia también ha contado una divertida anécdota que le pasó en Instagram. Y es que un día le escribió la mismísima Rosalía. La estrella catalana se puso en contacto con Lacunza por una extraá razón:

“Me preguntó por un inhalador, un vaporizador para hidratar las cuerdas para la gira. Yo pensé ‘No habrá foniatras en Miami’. De hecho, luego me habló por WhatsApp, aunque seguro que ahora se ha cambiado de número. Ojalá Rosalía me consultara todo, en plan ‘Natalia, ¿qué desayuno hoy’”

Las preguntas incómodas de Natalia Lacunza

La cosa no se ha quedado ahí, ¡ni mucho menos! Los Davides han querido poner a prueba a Lacunza. ¡Y de qué manera! La cantante ha tenido que contestar a cuatro preguntas comprometidas. Eso sí, ha salido airosa.

La primera ha sido sobre su peor cita: “Yo estaba en un camping y me lie con un alemán. Fue horrible porque fue muy incómodo. En una tienda de campaña”.

La segunda, más complicada, sobre qué persona de la industria le cae mal: “Tengo que elegir solo a una persona. Me cargo a Kidd Keo. Es una apuesta segura porque lo he dicho ya mil veces. ¿Las razones? solo me tengo que meter en su Instagram”

La tercera pregunta ha sido sobre su mayor fantasía sexual. Y toda una generación de amantes de Crepúsculo se sentirán muy identificados con la respuesta:

“Yo me leí todos los libros de Crepúsculo y en el de Amanecer cuando se casan y se van a una casa increíble, me di cuenta de que necesitaba ir a hacer el amor allí. Quiero ir a esa casa”.

La cuarta pregunta y quizá la más complicada de responder ha sido sobre cuánto ha llegado a cobrar por una acción. Natalia ha comentado que ha sido por una publicidad: “Yo creo que 35 mil, de los cuales no me llevo el cien por cien”.

Sin duda, la artista de Cuestión de suerte ha dado muchos titulares en esta divertida entrevista. Puedes escuchar el programa completo de Menudo Cuadro a través de Podium Podcast.