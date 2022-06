Alejo desvela las 4 verdades de ‘Pantysito’: La canción que nació durante una borrachera y no es de Feid

Hace un par de meses empezó a colarse en nuestras cabezas eso de “Y ahora es Christian Dior, botó las Huarache' Ponte el pantycito Versace”. Una frase pegadiza de esas que es complicado dejar a un lado y que todo el que haya pisado una discoteca en las últimas semanas ha bailado sí o sí (o por lo menos escuchado, si lo de moverse no es lo suyo).

El caso es que hay mucha confusión sobre esta canción. Muchos piensan que es uno más de los éxitos de Feid, el colombiano que últimamente lo está petando en grande. Pero no, el tema ni es suyo ni es colombiano. Es de Alejo, un portorriqueño con el que hemos querido hablar para conocer la verdadera historia de la canción.

“De Pantysito cogí que hay que coger las cosas con calma y que sean las cosas como Dios quiera. Esto es así, hay que creer mucho en Dios y tener mucha fe en tus temas. Yo soy una persona que confío mucho en mi música”, aseguraba este artista que con tan solo 18 años ya la está rompiendo.

Él y Robi son los artífices de Pantysito. “Robi es una persona a la que quiero un montón dentro de la música y fuera de la música y Feid que es mi artista favorito… qué más se puede pedir. Este año Dios me ha bendecido de manera estratosférica”, asegura Feid.

#1. Surgió durante una borrachera

Que nadie piense que este hit nació después de una dura jornada de trabajo en el estudio en el que un grupo de compositores se estrujaron la cabeza hasta dar con la clave.

“No le veía tanto potencial, porque en realidad fue con un experimento que nosotros hicimos en el estudio. Fue como que vamos a llevar botellas de vino y vamos a ver qué sale en ese ambiente de party. Estábamos escuchando hasta otra música, bebiendo vino, hablando, lo menos que estábamos haciendo era estar grabando. Hasta que me entró la musa y dije, ‘espérate, vamos a ponernos para el trabajo’”, recuerda sobre el origen.

Y aprovecharon la musa. “Eso me salió automático. Si me preguntas, estaba tan borracho que no me acuerdo casi, pero sí recuerdo que yo no escribí el coro. Prendieron el micrófono y nosotros ya habíamos hecho la pista, así como por encima, y eso fue lo primero que me salió: ‘Y ahora es Christian Dior, botó las Huarache'. Ponte el Pantysito Versace’, eso salió automático y dije, ‘eso está bien bueno’ y seguimos escribiendo y escribiendo y ahí salió Pantysito”, relata.

#2. Feid se montó después

Todavía hay muchos que piensan que el tema es de Feid, pero están equivocados. “Feid se suma a la canción por el atrevimiento mío, él solo quería escucharla. Simplemente le dije, ‘claro, yo te la envío’. Él subió el bailecito de él con la canción. Me empezó a seguir por Instagram y empezamos a hablar y me dice que suena super bien la canción y aprovecho y le digo ‘si te quieres montar en la canción, en confianza’. ‘Envíamela para escucharla’, es lo que me dijo. Le envié la canción, la pista, la letra, se lo envié todo. Tampoco es que yo le dijera, ‘móntate’, pero yo creo que fluyó, tenía que pasar. Él ni siquiera me dijo que se montó en la canción, entré en TikTok y estaba cantando la canción con su parte y le escribí. Me llamó y hablamos y la escuché completa. Una locura, todo super rápido”, explica sobre el junte.

#3. No es un one hit wonder

Cuando siendo tan joven llega un éxito como este, es fácil caer en la tentación de pensar que Pantysito es la suerte de un tema que se ha viralizado. Pero Alejo ha demostrado que lo suyo, es más. De hecho, ya está preparando algo parecido.

“Lo he vuelto a hacer. Estoy haciendo un LP ahora con ese concepto de discoteca. Nosotros cuando lo hicimos dijimos, ‘vamos a hacer un tema que cuando la gente lo escuche como que quiera ir a la discoteca’ y eso fue Pantysito. Funcionó porque cuando la ponen en la discoteca, como que la gente se vuelve loca. En mi mente se quedó eso y dije, vamos a hacer un LP que sea sobre todo lo que pasa en la discoteca cuando un reguetonero va a cantar a la discoteca’. Un LP bien conceptual. Hice ese mismo proceso como de vamos a entrar en modo discoteca, estábamos bebiendo en el estudio, creando las pistas y yo creo que esa es la musa mía, en verdad, beberla”, confiesa.

#4. No es la canción de un colombiano

Como muchos han asociado la canción con Feid muchos piensan que Alejo es colombiano, pero no. “Me pasó con Jay Wheeler. Fue al estudio y cuando me escuchó hablar me dijo ‘¿tú eres portorriqueño?’ y yo, ‘sí’. Y fue como ‘yo pensé que eras colombiano’. Hasta los propios de Puerto Rico piensan que yo soy colombiano, pero no, yo soy de PR de siempre. Mi papá es colombiano, yo soy mitad y mitad. Yo nací en Puerto Rico y me crie en Puerto Rico y colombiano tengo la sangre, no más na’”, admite.

Ahora sigue sacando temas, el último, esta misma semana con Jay Wheeler que ya tiene clara la procedencia de Alejo.