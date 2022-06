Harry Styles, sobre el regreso de One Direction: “Si hay un momento para hacerlo bien, sería genial”

El paso del tiempo es una de esas verdades implacables que por mucho que uno se empeñe jamás puede llevar la contraria. Y lo que en principio iba a ser una separación temporal de 2 años para enfocarse en otros proyectos en solitario va camino ya de los 7 sin una percepción real de que suceda. Hablamos, obviamente, de la separación de One Direction y la perspectiva de una posible reunión de la boyband. Algo de lo que ha hablado Harry Styles en la promo de su nuevo disco de estudio, Harry's house.

Durante una entrevista en The Spout Podcast, el músico británico contestó a la gran incógnita que se cierne sobre los cinco integrandes de 1D, o más bien sobre los cuatro que anunciaron la separación temporal (después de todo este tiempo parece poco probable que Zayn vaya a regresar). ¿Es posible una reunión de One Direction en un futuro?

La puerta, para Harry Styles, sigue abierta: "La idea en sí misma es agradable. No sé, quiero decir, creo que pensar en eso es realmente agradable. Creo que todos pasamos por algo muy especial juntos y hay mucho amor allí. Así que sí, creo que sí hay un momento para que podamos hacerlo de la manera correcta creo que sería genial que sucediera".

Las palabras de Harry llegan apenas unos días después de las declaraciones de Liam Payne en las que intentó calmar la tensión que sigue existiendo en torno a la salida de Zayn Malik: "Escucha, no estoy de acuerdo con ninguna de sus acciones. No puedo elogiar algunas de las cosas que ha hecho. No puedo estar de su lado por eso. Lo entiendo y tu única esperanza es que en algún momento de su vida, la persona al otro lado del teléfono quiera recibir la ayuda que estás dispuesto a brindarle".

El adiós temporal de One Direction

La noticia del adiós temporal de One Direction se produjo un 23 de agosto de 2015 aunque realmente la separación no comenzaría hasta marzo de 2016 después de que la boyband británica resolviera sus compromisos en directo y promocionales de su último álbum de estudio como cuarteto.

"Los chicos han estado juntos durante 5 años, que es una temporada increíble para cualquier boyband. Merecen tener al menos un año para trabajar en sus propios proyectos. No hay absolutamente ninguna mala onda entre ellos y todos están al 100 por 100 con la decisión que han tomado" anunció el comunicado hace casi 7 años.