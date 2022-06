“Los andaluces son la vergüenza del género humano”: la confesión de Ibán en ‘First Dates’ deja mudo a Sobera

First Dates ha reunido en un nuevo programa a varios comensales ilusionados con ganas de encontrar el amor. Pese a que muchos pongan todo el impetú y Carlos Sobera les guie para que se relajen y disfruten de la velada, algunas historias no acaban del todo bien. Y esto es exactamente lo que les ha pasado a Imán (42 años) y Bienvenido (41 años).

Imán es una italiana que lleva dos años viviendo en Marbella (Málaga) y que se define como alguien “exigente” en cuanto a gustos. La malagueña ha sorprendido con su arrebato de sinceridad afirmando que “los andaluces son la vergüenza del género humano”. Una confesión que ha dejado con la boca abierta a Sobera y Matías. Pero no basta con eso, Imán ha proseguido muy tajante: “No saben lo que es vestirse, ducharse o ponerse una prenda de este siglo”.

"Ha sido venir a Madrid y notar cómo los hombres usan colonia".

Imán ha cogido carrerilla y cuando parecía que la cosa no podía empeorar... ¡Lo ha conseguido! “El perfume de un chico en Madrid siempre se nota y se queda en el aire. En Marbella tienen que despertar. Además, deberían tener un poco de vergüenza de como salen vestidos a la calle cuando quedan con chicas”, ha espetado muy indignada.

#FirstDates16J ¿Perdona? Ha dicho que son la vergüenza del género humano los hombres andaluces? Luego dice que ella es un Ferrari con esa pinta de cateta y luego se mete con el nombre del chaval? Pero esta petarda de que contenedor de Italia a salido? — Sandra DiLaurentis (@SandraDiLauren1) June 16, 2022

Carlos Sobera, que literalmente no ha sabido donde meterse, le ha propuesto a Imán escribir en un papel sus requisitos a la hora de conocer a un hombre. “Que huela bien, que sea activo en la cama y que tenga ambición en la vida (…) Si no sabes conducir un Ferrari no pidas una prueba”, ha expresado haciendo referencia a lo que ella valía. Una nota que el propio presentador ha entregado a Bienvenido, su cita, que ilusionado y abierto a todo ha afirmado que cumplía todos los requisitos, excepto el del Ferrari.

Las primeras impresiones no han tardado en llegar y aunque Carlos Sobera y Matías auguraban un buen presagio a esta cita, la realidad es que poco o nada tenían en común. Imán que ha seguido en su trece no ha quedado muy satisfecha al conocer a Bienvenido, ya que pese a ser “guapo” era “muy bajito”. “Cuando salgo no quiero parecer más alta que él con mis tacones”, ha añadido.

Minutos más tarde, Imán ha vuelto a la carga y ha reafirmado a Bienvenido su opinión sobre los hombres de la ciudad en la que vive. “Los andaluces son muertos de hambre. Van a sitios caros solo para posturear en Instagram”, ha detallado. Algo que a Bienvenido no le ha gustado porque ha considerado que estaba “generalizando” y que no se ajustaba a la realidad.

Bienvenido, que ha hecho lo que ha podido para salvar su cita, le ha confesado a Imán que tenía un hijo. Un hecho que la de Marbella ha rechazado por completo porque al parecer le iba a quitar el sitio que ella quería. “Tiene un hijo en otra ciudad y yo quiero ser la única prioridad en la vida de un hombre”, ha manifestado.

La gente en Marbella es muy superficial y son unos muertos de hambre.



No como yo, que acabo en frisdeis buscando un tío con buena billetera #FirstDates16J — Name cannot be blank (@cattastrofic_) June 16, 2022

La postura de Bienvenido

Finalmente, Bienvenido pese a que ha estado muy callado ha sabido detectar los verdaderos gustos de Imán. “Necesita un multimillonario que haga todo lo que ella dice y al que le marque todas las pautas”, ha revelado a los redactores del programa.

De esta forma, Bienvenido ha confirmado que él no era el tipo de hombre que buscaba Imán y minutos más tarde, se lo ha dicho a la cara. Imán, por su parte, ha optado por declinar una segunda invitación argumentando la “falta de compatibilidad”.