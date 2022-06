Lo de Alejandro Nieto y Nacho Palau en la rueda infernal de ‘Supervivientes’ ha sido épico

Cada vez quedan menos concursantes en Supervivientes y eso hace que ganar la prueba de líder sea cada vez más importantes. Por eso los concursantes se entregan al cien por cien para conseguir esa preciada inmunidad. Este jueves hemos podido ver en la gala del reality una prueba final que nos ha dejado a todos con la boca abierta.

Se enfrentaban Alejandro Nieto y Nacho Palau, quizás los dos mejores supervivientes de esta edición. Y volvía al programa la temida noria infernal que tan buenos momentos nos dejó con otros concursantes como Sofía Suescun u Olga Moreno. Una prueba que nunca ha estado libre de polémica.

Sofía ostentaba el record de permanencia en la noria hasta ahora. Había aguantado 11 minutos junto a Logan. Pero ha dejado de ser la reina. Ha sido destronada por el nuevo líder de esta semana.

Un enfrentamiento histórico

Alejandro y Nacho han demostrado ser dos titanes ya que han aguantado agarrados 12 minutos que se han hecho eternos y que han contado con la inclemencia del tiempo ya que se ha puesto a llover de manera torrencial cuando estaban encaramados a ese aparato de tortura.

“¿Qué estarán pensando?”, preguntaba Jorge Javier Vázquez realmente impresionado por lo que estaba viendo. “No lo sé. Solamente el hecho de que puedan pensar con esos giros me parece una locura”, contestaba Lara Álvarez. Y mientras, Alejandro gritaba, “no puedo más”.

“Esto ya tiene tintes heroicos, la lluvia cayendo…”, expresaba el presentador cuando superaban los diez minutos. “Comenzamos a ver agotamiento real”, añadía Lara Álvarez que pedía parar para que se recolocaran por seguridad. Tras reanudar las vueltas los botes y gritos de Alejandro han convertido la prueba en algo agónico.

Finalmente, Nacho Palau ha resbalado y ya no ha podido reengancharse acabando en el agua. Una gesta histórica que ha conseguido batir todos los records. Alejandro, al mismo tiempo que ganaba su primer collar de líder que ha dedicado a “a mi novia, a mi familia y sobre todo a mi niño. ¡Lo he hecho por ti!”. No podía evitar las lágrimas tras un esfuerzo tan inhumano.

Está claro que esta edición tiene dos grandes supervivientes.