María Patiño toma una drástica decisión respecto a su actuación con Ptazeta en el Sálvame Mediafest

Es tal el boom de los festivales este año que hasta Sálvame ha creado el suyo. Después del éxito de su evento de moda, ahora quiere probar con la música y ha organizado un concierto en el que los colaboradores harán duetos con artistas reconocidos.

Esta semana sabíamos que Ptazeta se unía al cartel. “El rap es muy difícil”, aseguraba María Patiño cuando todavía no sabía que ella había sido la elegida para cantar con ella su tema Mami. “Lo vamos a petar”, gritaba cuando supo que le toca cantar con ella, aunque ya reconocía que iba a ser complicado.

Tan solo un día después sus ánimos eran bien diferentes. Con la voz quebrada y embargada por la emoción reconocía que “no soy capaz de hacerlo. Lo he intentado. Me mandaron ayer la canción, es un rap. Canta muy ligero y no soy capaz. A mí me da un poco de vergüenza subirme al escenario con una artista y no estar a la altura. No voy a poder”.

La decisión de María

Ha pasado muy mala noche por las vueltas que le ha dado a este asunto. “He dormido muy mal porque ya no es un problema de la letra, que la tenía delante y la estaba leyendo, pero no era capaz de seguir el ritmo”, explicaba.

“Conozco muy bien mis limitaciones y me da rabia porque, al final, si hago el ridículo yo sola no me importa, porque esto es para que el público se divierta, pero estar al lado de alguien que se dedica a esto y estoy segura de que detrás de esta chica hay mucho esfuerzo…”, intentaba hacer ver sobre la decisión que había tomado.

Aseguraba que la rapera utiliza una jerga muy urbana y lo estaba leyendo y no era capaz de pronunciarlo bien. Kiko Hernández, finalmente, le preguntaba si estaba renunciando. “Que no se sienta mal Ptazeta. Me caigo del cartel. Conozco muy bien lo que puedo dar de mí”, confirmaba Patiño.

Que la colaboradora no participara en el Sálvame Mediafest supuso un mazazo porque son muchos los que tienen su confianza depositada en ella. Por eso debe ser que Carmen Alcayde, que tenía día libre, llamó corriendo al programa.

La propuesta de Carmen

Entró en video llamada, con pijama y todo, para hacerle una proposición a su compañera: “Te cambio mi canción si quieres porque yo amo a Ptazeta y también amo a Rebeca con Duro de pelar. Soy una inconsciente, para mí va a ser muy difícil. No me sé la letra, pero hice SloMo y tengo buena memoria. Estar a la altura de esa chavala es imposible, porque es una crack, pero si tú quieres cambiamos la canción”.

María Patiño aceptó el cambio pidiendo disculpas a Ptazeta y reconoció que gracias a su compañera empezaba a respirar de nuevo.

Así que, el Sálvame Mediasfest va tomando forma.