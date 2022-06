Nacho Palau en ‘Supervivientes’ confiesa si sería colaborador de ‘Sálvame’ y le lanza una idea a Jorge Javier

Las noches en Honduras dan para mucho. La noche cae pronto y los concursantes de Supervivientes aprovechan para compartir confidencias. En uno de esos ratos de conversación, mientras Yulen Pereira le hacía un masaje en la cabeza a Anabel Pantoja, la colaboradora de Sálvame le preguntaba a Nacho Palau si aceptaría un trabajo como el suyo.

Ana Luque aseguraba que sería el perfecto colaborador, “es guapo, tiene verborrea y es agradable y, además, es buen superviviente, lo tiene todo”.

Y claro Jorge Javier Vázquez ha querido escuchar esa conversación con él cuando iba a nominar. Y le ha hecho la pregunta directamente: “Nacho, ¿te vendrías de colaborador a Sálvame Naranja?”.

Nacho, sin miedo

Antes de participar en Supervivientes, no habíamos visto mucho en la tele a Nacho Palau que siempre se había mantenido alejado de las cámaras. Ahora, parece que no tiene tantos reparos. “¿Por qué no?”, le respondía al presentador.

“Estaba muy suelto yo esa tarde”, confesaba Nacho sobre la conversación en cuestión, pero también reconocía que pasar por este reality había conseguido quitarle miedos.

Claro que este buen rollo de las nominaciones no fue el mismo que vivieron minutos antes cuando en la palapa han sido cuestionadas las formas de Nacho que parece haberse convertido en el enanito gruñón todo el día contestando con malas formas a sus compañeros.

La proposición a Jorge Javier

El ex de Miguel Bosé se defendía que ese era su carácter, algo que no le hizo gracia al presentador que le dejó claro que a sus 50 años tendría que tener claro que para una buena convivencia hay que intentar adaptarse y evitar lo que molesta a los demás.

“Yo a estas alturas de la vida no quiero un novio tocapelotas”, reconocía Jorge Javier que en las últimas ha protagonizado un tonteo con el concursante. "Pues una cosa que te ahorras", le ha respondido él no muy contento con lo que estaba pasando.

"Has tenido una forma muy fea de rechazarme y no sé cómo quitarme esta daga, cómo me la voy a sacar del corazón antes de irme a dormir y meterme en la cama", le decía finalmente Jorge Javier. Nacho ha intentado suavizar el ambiente y le ha lanzado una propuesta: "Invítame a cenar y verás como no te insulto ninguna vez".

"Hombre, solo falta que te invite a cenar y me insultes", respondía el presentador a su proposición. Nacho, para intentar arreglar las cosas ha añadido que, mejoraba su proposición y el que invitaba a cenar era él. "Déjame que me lo piense, que llega el verano y estoy muy tonta", recibía como respuesta.

Veremos qué pasa cuando vuelva a España. ¿Tendrá una cita con Jorge Javier? ¿Acabará como colaborador de Sálvame?