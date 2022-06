El discurso lacrimógeno de Anuar Beno en ‘Supervivientes’ provoca reacciones muy diversas

Yulen Pereira, Anuar Beno y Mariana Rodríguez se enfrentaban a la expulsión en la última gala de Supervivientes. Al final, ella ha sido salvada y el duelo ha quedado entre los dos amigos que se consideran más hermanos que otra cosa. Ambos, junto a Tania Medina crearon Yuanta, una asociación que no les ha ido muy bien. Primero fue la modelo la expulsada, le ha seguido los pasos Anuar y ya solo queda Yulen.

Esta semana se salva porque no ha resultado nominado. Veremos cómo evoluciona su concurso ahora que no está su amigo. Le ha tocado despedirse a Anuar, algo que muchos parecían tener claro. Ahora convivirá con Marta Peñate en Playa Parásito. Pero antes ha dado un discurso emotivo y se ha venido abajo.

Entre lágrimas les decía a sus compañeros que “con todos he compartido un momento bonito. Quiero pediros perdón. Me he dado cuenta de que no soy tan guay ni tan divertido como me pensaba. Tengo mis taras, gracias por hacerme darme cuenta de que hay cosas que tengo que mejorar”.

“Sois todos unos titanes, gente con los que he compartido más, os quiero con locura. Kiko, todo lo que he aprendido y vivido contigo también lo llevo aquí. Perdonad por todo y nos vemos fuera, muchas gracias a todo el equipo”, terminaba diciendo el nuevo expulsado.

Un examen de conciencia que ha provocado que Kiko Matamoros, uno de sus mayores críticos, se levantara a darle un abrazo que ha sido completado con el resto de concursantes. Lara Álvarez le aseguraba que, si la lectura que se llevaba era mejorar como persona, él ya había ganado.

Reacciones diversas

Jorge Javier Vázquez aseguraba que seguramente muchos estarían emocionados, llorando en sus casas tras ver el discurso de Anuar. Lo cierto es que, en las redes, las reacciones han sido muy diversas. La gran mayoría ha seguido en sus trece y no ha cambiado de opinión pese a las lágrimas de Anuar.

También los hay que sí han creído el arrepentimiento de Anuar y están dispuestos a darle una nueva oportunidad. Aunque tiene una labor dura por delante porque en estas semanas ha logrado generar mucho hate.

Anuar no me ha gustado pero en su despedida y pidiendo perdón me ha ganado. No todos salen de la misma forma. #SVGala9 — Justice Girl 🌈 (@JusticeGirl_) June 16, 2022 Me da mucha pena Anuar, digáis lo que digáis, y con todo lo que se ha equivocado, porque Dios sabe que se ha equivocado, tiene un trocito de mi corazón. Porque más tarde que pronto, me ha acabado llegando y eso es lo importante. #SVGala9 — Cris♡ (@Cristinella_) June 16, 2022 #SVGala9

Reconozco que Anuar me ha emocionado con su discurso final.

Ha aprovechado muy bien el concurso para conocerse , con eso ha ganado mucho para el mismo como persona

👏👏👏 — karmeta (@karmeta148) June 16, 2022 Pues Anuar ha salido del programa de una manera muy elegante, siendo honesto y haciendo autocrítica. Me ha sorprendido, la verdad #SVGala9 — 🥭Bájate de la nube tronca✈️♠️ (@yositecreorc) June 16, 2022

Veremos si su imagen mejora o empeora en su nueva etapa como parásito.