La doble cara de Anabel Pantoja y Yulen Pereira en ‘Supervivientes’: Pasión y crisis en una misma semana

“Vamos a ver como Anabel y Yulen, atención, profundizan su relación manualmente”. Con estas palabras Jorge Javier Vázquez daba paso a unas imágenes en las que la pareja vivía uno de sus momentos más íntimo en Supervivientes. Uno frente al otro y muy relajados mientras el deportista jugaba con las nalgas de la influencer y besaba sus pechos.

“No sabía que era de verdad”, era lo primero que acertaba a decir Isa Pantoja que pensaba que los avances que habían visto a lo largo de todo el programa eran parte de una prueba semanal. Pero no, era un momento de pareja.

Tiene claro que hay mucha atracción entre su prima y el deportista. “Los dos se están conteniendo, les falta ese empujón”, sentenciaba.

La que también se ha pronunciado es Arelys, la madre de Yulen, que se resistía a creer en esta relación desde el principio. “El niño estaba haciendo música”, decía nada más ver las imágenes. “Como decía que era soso, pues el niño está haciendo lo que tiene que hacer. Es un chico de 27 años con las hormonas bien puestas y todo bien puesto. Qué vamos a hacer”, añadía.

Primera crisis

Claro que esto lo veíamos después de otras imágenes que mostraban la primera crisis de pareja que han sufrido. Entre bromas y bromas, también hay momentos de enfado. Al parecer una conversación sobre Cantora y Emiratos Árabes ha desencadenado el enfado de la colaboradora.

Ya por la noche, ella seguía enfadada y esperando unas disculpas de su chico. “¿Sabes qué pasa? Tengo 35 años y no entiendo por qué tienes esas contestaciones sin venir a cuento. No me digas ‘vale’ como a una loca”, le decía antes de irse a dormir.

Finalmente, Yulen ha ido a buscarla para pedirle disculpas. Ella le ha dejado claro que no le gustan algunas contestaciones que le da. “No he ido a Quatar seis veces como tú, no sé qué son los Emiratos Árabes, no sé dónde están, pero ya está. ‘Joder, no sé qué’, pues si es tu manera de hablar, contrólatela”, le decía.

Tras ver a Yulen arrepentido ha aceptado sus disculpas y le ha hecho hueco a su lado para dormir mientras le cogía de la mano. Y ha terminado pidiéndole que le dijera que la quería. Subidas y bajadas en una relación con muchos condicionantes.