Escenas post-créditos ‘Lightyear’: ¿Cuántas tiene y qué significan para el futuro de Pixar?

Lightyear ya ha despegado a salas de cine de todo el mundo, y con ella, los espectadores ya han podido conocer esa historia que enamoró a Andy de su nuevo juguete favorito. La aventura del astronauta más famoso del cine de animación es toda una odisea por la ciencia ficción para los más peques, ¡y con secundarios de lujo!

Aunque si ya la has visto, seguro que te has hecho la pregunta que Marvel Studios ha hecho que siempre tengamos en mente: ¿Hay escenas post-créditos? Dependiendo del título, hay proyectos que apuestan por poner un pequeño avance de lo que se viene después del final, aunque no haya ninguna norma escrita para algunos géneros.

En el caso de Pixar, ya se han visto algunos de estos adelantos en películas como RED, la anterior de los mismos estudios que sí tenía un pequeño vídeo después de todos los créditos finales. Pero si hablamos de Lightyear, no es que tenga una escena post-créditos... Sino que tiene tres.

Si no has visto aún la película, te recomendamos no seguir leyendo. El resto del artículo contiene SPOILERS de las escenas post-créditos de Lightyear, pero si ya has visto la película, te las explicamos todas:

Primera escena post-créditos

Después de los créditos animados, se puede volver a ver al superior de Buzz tomándose tranquilamente un café. Es normal, ya que después de todo lo conseguido por el comandante Lightyear, el general puede relajarse tranquilamente en la soledad de su despacho.

Sin embargo,esa tranquilidad se multiplica cuando es consciente de que el escudo protector funciona a la perfección, gracias a que un insecto alienígena se desintegra al impactar con él. Menos mal, pues ya se sabe que planificarán su vida en ese planeta de ahí en adelante.

Segunda escena post-créditos

En esta segunda ocasión, después de los créditos finales, la acción se vuelve a trasladar a la historia. Un plano de uno de los robots ayudantes de la operación que planea el escuadrón de Buzz es el único protagonista, con una escena de lo más cómica.

El pobre sigue explicando el plan, aunque sin ningún tipo de público delante. Un recurso muy visto en las películas con este tipo de escenas, tal y como se vio en las post-créditos de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura.

Tercera escena post-créditos

Y cuando todo parecía haberse acabado... ¡Sorpresa! Un nuevo guiño a la película aparece. Se trata de una imagen de Zurg, que pese a haber sido derrotado, todo puede suceder en el mundo de la hipervelocidad. Se desconoce si Pixar tiene más planes para Lightyear, pero sin duda esta imagen podría ser interpretada como el pretexto perfecto para una venganza intergaláctica.