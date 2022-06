Bruce Springsteen: Diez años de su hito histórico de 3 horas y 48 minutos en el Bernabéu

Sin interrupción. 32 canciones. Nunca antes, en sus 40 años de carrera, Bruce Springsteen había hecho un concierto tan largo. Tenía entonces 62 años y arrastraba una reputación de ‘actuaciones maratonianas’. Pero la del 17 de Junio de 2012, en el Estadio Santiago Bernabéu, hizo historia: Bruce y la E Street Band permanecieron sobre el escenario, sin parar de tocar,E Street Band. Es verdad que el pódium madrileño duró poco. Tan solo 44 días después nos lo arrebató Helsinki: 4 horas y 6 minutos. Aunque en 2020 el de Nueva Jersey se mostraba "arrepentido" y confesaba que "habían metido la pata tocando tanto maldito tiempo", quizá cuando regrese a España, los días 28 y 30 de Abril de 2023 - en el Estadi Olímpic de Barcelona – vuelva a ‘regalarnos’ otro hito histórico.

El tour de los récords

Para presentar su decimoséptimo álbum de estudio, Wrecking Ball (2012), Bruce Springsteen puso en marcha una gira mundial a la que llamó ‘The Wrecking Ball World Tour’. Era la primera que hacía con la E Street Band sin su miembro fundador, Clarence Clemons, que había fallecido el 18 de Junio de 2011. Recorrió 26 países, más que ningún otro tour anterior, y fue el segundo que más recaudó y el más concurrido de 2012.

Para dar comienzo al tramo europeo, el ‘nacido en U.S.A’ eligió España. Y, de hecho, ofreció 6 conciertos en nuestro país en cinco ciudades diferentes: Arrancó el 13 de Mayo en Sevilla, y después de Las Palmas de Gran Canaria y de los dos conciertos en el Estadi Olímpic de Barcelona, ya en Junio se presentó en el Estadio Anoeta de San Sebastián. La última parada de su periplo español fue el 17 de Junio de 2012 en el Estadio Santiago Bernabéu.

El concierto más largo de su vida: 3 horas y 48 minutos

La leyenda del rock y sus músicos llegaron descansados al templo madridista. Su anterior show había sido seis días antes en Trieste (Italia). Se vendieron todas las entradas. En torno a 55.000 personas asistieron al que se convertiría en un concierto histórico, la actuación más larga de Bruce Springsteen en sus 40 años de carrera. El show comenzó a las 9:36 pm, cuando Bruce y la E Street Band aparecieron sobre la tarima y tocaron Badlands. La última nota sonó a la 1:24 a.m., tras una versión de Twist and shout (original de The Top Notes, pero popularizada por Isley Brothers o los Beatles). En total: 3 horas y 48 minutos.

Bruce cantó 32 canciones. Además de presentar las de su último disco, Wrecking ball, repasó sus grandes éxitos: Born to run, Dancing in the dark o Born in the USA. Pero hubo otros detalles singulares que hicieron especial esa noche madrileña. Porque fue la primera vez que cantaba Spanish eyes (de su box set The Promise) y porque se vivió un momento verdaderamente emotivo cuando, con la cabeza agachada, dijo en español: "Queremos dedicar esta canción a Nacho y a su familia. Estáis en nuestros pensamientos". A continuación, armónica en mano, empezó a tocar The river. Nacho era un chico de 20 años, apasionado de la música del ‘Jefe’, que había fallecido de cáncer un par días antes del show. Tenía su entrada para ese día.

“La de Madrid acapara el puesto nº1”

El propio Springsteen, a través de su página web, confirmó que su actuación en el Bernabéu había sido la más larga de todas las que había hecho hasta entonces. Y la prensa internacional se hizo eco de la noticia. Por ejemplo, nj.com (la mayor web de noticias de Nueva Jersey) publicaba:

"Es realmente asombroso. Bruce Springsteen tiene 62 años y hace ahora los conciertos más largos que nunca. Y sin un descanso … es conocido por sus actuaciones maratonianas… y aunque puede haber otros shows cercanos a esta duración, la de Madrid acapara el puesto nº1… en esta ocasión no hubo interrupción alguna”.

44 días después…

Poco nos duró la alegría: exactamente 44 días. El 31 de Julio de 2012, el concierto de Springsteen en el estadio del Real Madrid dejó de ser el de mayor duración.

“Apenas un par de meses le ha durado el récord a la capital española después de que Bruce Springsteen ofreciera un directo de 4 horas y 6 minutos en Helsinki (Finlandia) según ha informado a través de su página web oficial” publicaba M80Radio.com. “La cita en el país escandinavo era su último show en Europa y, tal vez por ello, Bruce Springsteen y la E Street Band quisieron despedir por todo lo alto su gira Wrecking Ball. A su habitual repertorio de 33 canciones, el músico quiso añadir un set acústico para sus seguidores más madrugadores”

“Metimos la pata por completo”

A pesar de que su compromiso de ofrecer inmensos repertorios se ha convertido en algo legendario, Springsteen admite que ha puesto el listón demasiado alto y se arrepiente de ello. En Octubre de 2020, charlaba con Conan O’Brien para su podcast Needs a Friend y cuando le preguntaban por las actuaciones tan cortas que hacían The Beatles, dijo: “Eso no era tan malo. Nosotros metimos la pata por completo tocando tanto maldito tiempo. Ahora tengo que seguir haciéndolo”.

Habían metido la pata tocando tanto maldito tiempo

A decir verdad, las canciones pop de The Beatles duraban en torno a dos minutos algunas veces. Incluso si tocaban una hora, probablemente hacían 30 canciones.

“Os veo allí, el año que viene – y más allá”.

Ahora, al igual que ocurrió con la gira Wrecking Ball World Tour, en la que nos obsequió con un memorable récord, Bruce ha elegido España para iniciar la etapa europea del que ha llamado simplemente ‘2023 Tour’. Los dos primeros conciertos de su tour serán en el Estadi Olímpic de Barcelona, los días 28 y 30 de abril. El artista, en su web oficial, ha manifestado: “Después de seis años, estoy deseando ver a nuestros fantásticos y leales fans el próximo año. Y estoy deseando, una vez más, compartir el escenario con la legendaria E Street Band. Os veo allí, el año que viene – y más allá”.

Seguro que sus dos noches barcelonesas volverán a convertirse en algo para recordar hasta el infinito… “y más allá”.