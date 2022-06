3 años de un abrazo: La reconociliación entre Taylor Swift y Katy Perry

Un 17 de junio de 2019, se estrenaba en YouTube el videoclip de You Need To Calm Down de Taylor Swift, su canción más política y reivindicativa hasta la fecha tanto en defensa de los derechos del colectivo LGTB como de las mujeres que forman parte de la industria musical.

Taylor Swift - You Need To Calm Down

La canción, que estaba llena de mensajes dirigidos hacia los haters de estos colectivos, contó en su videoclip con la participación de un montón de figuras públicas de la comunidad LGTB, desde cantantes y drag queens hasta actores y presentadores. Además, Taylor Swift finalizaba el vídeo pidiendo a sus fans la firma de una petición que exigía al Senado el debate en torno al Equality Act y, por tanto, la existencia de leyes que tratasen a todos los norteamericanos en igualdad idependientemente de su identidad de género, orientación sexual y etnia.

De todo ello hablamos con anterioridad en un artículo que recogía los diferentes momentos en los que Taylor Swift se había posicionado como una aliada LGTB. Sin embargo, el abrazo que se produce en el videoclip entre Katy Perry y Taylor Swift marca otro hecho histórico en la carrera de las dos artistas: su reconciliación después de 7 años enfrentadas. El tratado de paz después de la guerra. Esta historia de luces y sombras la repasamos a continuación.

Los comienzos

Tanto Katy Perry como Taylor Swift triunfaron internacionalmente dentro de la industria musical a finales de la década de los 2000, en 2008, un año en el que Katy Perry lanzó su disco One Of The Boys, que podemos considerar su álbum debut, donde incluía los hits I Kiss A Girl y Hot N Cold; y Taylor Swift lanzaba Fearless, su segundo álbum de estudio, que contenía la que es quizás una de sus canciones más conocidas en todo el mundo: Love Story.

Desde un principio, ambas cantantes iniciaron una bonita amistad que compartían en redes sociales, dejándose fotografiar juntas en los diferentes eventos y premios a los que asistían e, incluso, compartiendo escenario, pues Katy Perry asistió a uno de los conciertos de la gira de Fearless en los que cantó con la de Tennessee su himno Hot N Cold.

Un video de Katy Perry y Taylor Swift cantando HOT N COLD t animará siksi pic.twitter.com/XsPqvjQxrG — 🍃RICKYS¹⁹🍃 (@katyliviexmx) July 30, 2021

Empiezan los problemas

Si bien todo parecía ir como la seda en la relación entre estas dos amigas, todo comienza a torcerse en torno al año 2013. Previamente, a finales de 2012, Taylor Swift había sacado su cuarto disco, Red, con el que se iría de gira durante más de un año, desde el 13 de marzo de 2013 hasta el 12 de junio de 2014. Ese mismo año, Katy Perry comenzaría su Prismatic World Tour, que comenzaría en mayo de 2014 y se alargaría hasta mediados de 2015.

¿Cuándo comienzan los problemas entonces? En las pocas ocasiones en las que se las ha preguntado individualmente por el enfrentamiento que mantenían las dos han sacado balones fuera, sin dar apenas explicaciones en torno al origen de este conflicto, que parece originarse en un malentendido que nunca se llegó a resolver.

La versión oficial explica que durante el Red Tour de Taylor Swift, la cantante contó con un equipo de bailarines que habrían acompañado a Katy Perry durante el California Dreams Tour, unos bailarines que en el año 2013 estaban disponibles para hacer la gira con Taylor pero que en un punto de la misma deberían abandonar los escenarios para preparar los conciertos de la gira de Katy Perry.

Tanto Katy Perry como Taylor Swift parecen estar al tanto de que estos movimientos entre los equipos de bailarines se van a producir cuando, a la hora de la verdad, todo estalla. En una entrevista en 2014 Taylor Swift habla para The Rolling Stone de un boicot al Red Tour por parte de la cantante de Roar, que le habría intentado robar los bailarines, mientras que los círculos de Katy Perry la tachan de paranoica con un claro objetivo de arruinar su carrera.

Indirectas muy directas

En septiembre de 2014, Katy Perry escribe un tuit en el que se refiere a Taylor Swift como una "Regina George vestida de corderito" ante la inminente salida del disco 1989, donde Taylor Swift incluye la canción Bad Blood, en la que habla de una relación de amistad arruinada por una profunda traición.

Watch out for the Regina George in sheep's clothing... — KATY PERRY (@katyperry) September 9, 2014

Durante 2015 hay que destacar dos acontecimientos entre este tira y afloja. Por un lado, la Super Bowl de Katy Perry, donde la californiana se "mofa" de Taylor Swift vistiendo a sus bailarinas con el bañador por el que Taylor había sido criticada en los medios de comunicación; y por otro, los VMA de 2015, donde Taylor Swift lanza junto a Kendrick Lamar el videoclip de Bad Blood, donde la de Tennessee presenta a su bando: Selena Gomez, Cindy Crawford, Gigi Hadid, Cara Delavinge y Zendaya (entre otras). Dando a entender que, desde entonces, existen dos bandos diferenciados y el conflicto se eleva por encima de las dos cantantes.

Taylor Swift - Bad Blood ft. Kendrick Lamar

2016

2016 fue sin duda uno de los peores años tanto personales como profesionales para Taylor Swift. La caída de su reputación como consecuencia de un vídeo filtrado por Kim Kardashian durante su enfrentamiento con Kanye West en torno a la canción de Famous, por el que todo el mundo se le echó encima y recibió un acoso brutal en redes sociales donde la asociaban constantemente con el emoji de la serpiente, se vio acompañada por la ruptura con el cantante Calvin Harris.

Calvin Harris - This Is What You Came For (Official Video) ft. Rihanna

Previamente ese año, los dos habían compuesto el éxito que canta Rihanna This Is What You Came For, en cuyos créditos Swift aparece utilizando un pseudónimo para no revelar su identidad. Sin embargo, tras su ruptura con el músico esta información sale a la luz, y Calvin Harris lanza unos tuits en el que se enfrenta directamente a ella acusándola de haber intentado hundir a Katy Perry: "Sé que ya no estás de tour que que necesitas a alguien a quien intentar entrerrar como Katy, pero no soy ese tipo, lo siento. No lo permitiré".

Todo ello hizo desparacer del foco público a Taylor Swift durante casi un año, hasta el lanzamiento de Reputation, un momento en el que la mayor parte de las personas que habían formado parte de su bando le dieron de lado.

Swiss, Swiss

En este hiato de la cantante, Katy Perry colabora con Calvin Harris en la canción Feels para poco después lanzar el que sería el primer single de su disco Witness, Swiss, Swiss (en un clara referencia al apellido de Taylor), con un videoclip en el que refleja un partido de baloncesto entre Los Tigres (que la representa a ella por su canción Roar), y Los Lobos (disfrazados de corderos) que representaban a Taylor Swift.

Katy Perry - Swish Swish (Official) ft. Nicki Minaj

El último movimiento destacable de Swift sería su regreso con el disco Reputation y la canción Look What You Made Me Do, donde se volvía hacer dueña de su narrativa y se apropiaba de las imágenes y los insultos con las que la habían estado acosando durante más de un año.

La reconciliación

Esta espiral de odio entre las dos cantantes, sin embargo, llegaba a su fin en mayo de 2018, cuando la noche de inicio del Reputation Stadium Tour Katy Perry hacía llegar a Taylor Swift una rama de olivo y una carta de disculpas que la propia cantante compartía a través de su Instagram Stories.

4 years ago, today, Katy Perry sent a Literal Olive Branch and letter to Taylor Swift during the opening night of “reputation Stadium Tour”.

pic.twitter.com/wwomriOS5A — Taylor Swift Facts (@blessedswifty) May 8, 2022

Desde entonces y hasta el momento público en el que vemos el abrazo en You Need To Calm Down, había pistas de que las dos se veían gracias a sus publicaciones en redes sociales. Unas galletas hechas por Taylor Swift en el Instagram de Katy bajo el pie de foto: "Paz al fin" eran su alternativa personal al Tratado de Versailles para firmar el fin de esta guerra.

Más allá del abrazo, además, Katy Perry y Taylor Swift se han prestado apoyo en los momentos importantes posteriores: Taylor Swift vestía un jersey de margaritas de cara al estreno del single Daisies de Katy Perry, elaborabó una mantita para regalarsela a la hija de la cantante una vez dio a luz, y Katy Perry, por su parte, se ha mostrado como un gran apoyo para la otra en su lucha por regrabar sus discos y ser dueña de sus másteres. Una admiración mutua, por fin, que dejaba atrás cualquier conflicto entre las dos para, como dice la canción de You Need To Calm Down, dejar de compararse y obsesionarse con la vida que llevan otras personas.