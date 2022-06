Camilo y Alejandro Sanz crean magia en ‘NASA’: mira el vídeo y la letra

Un círculo que se completa. Así ha definido Camilo la grabación de su primera colaboración con Alejandro Sanz. Puede que la música se lo debiera cuando en 2007 se presentó a un talent show y cantó dos versiones del solista madrileño. Pero lo que queda claro es que más allá del karma o el destino, la primera colaboración de estos dos artistas, NASA, es pura magia.

Una canción en la que hablan de perdón, de relaciones tóxicas, de celos y de arrepentimiento. Un tema en el que sus voces se complementan a la perfección y en cuyo videoclip sobran los artificios. Con la magia musical es suficiente para narrar esta historia a orillas del mar.

"Una canción que, como me dijo @alejandrosanz , habla de uno de esos sentires que son imposibles de poner en palabras... solo a través de canciones como esta. Esperamos que NASA habite en ustedes como lo hace en nosotros" ha posteado Camilo a través de sus redes sociales antes del estreno de la canción y del videoclip de manera oficial.

NASA es un sueño hecho realidad para el colombiano. "Los sueños no tienen fecha de vencimiento. Ese Camilo chiquito no se habría imaginado lo que está viviendo ahora... ☁️ Te he admirado durante muchos años. Honestamente siento en mi corazón que se ha cerrado un ciclo. Para mí y para mi familia esto es un sueño hecho realidad. Y no te lo digo como artista, te lo digo como Camilo" explicaba el solista colombiano en un vídeo en el que aparecía junto al madrileño en el set de rodaje donde han filmado el videoclip.

Las palabras de admiración de Camilo encontraron respuesta en un agradecido Alejandro Sanz que explicaba que "cuando hay un artista así, de este calibre, lo disfrutas. Quiero enviar un enorme beso a toda la tribu porque si sois como él, tenéis un corazón enorme".

Letra de NASA de Camilo y Alejandro Sanz Yo sé, Que la NASA tiene cámaras girando en el espacio, Que se la pasan día y noche viendo de arriba pa’ abajo, Y yo estoy a punto de llamar a pedirles trabajo, Pa’ ver si me relajo. Porque, Tengo celos de que estés con alguien que sé que no existe, Y que juntos hagan cosas que yo sé que tu no hiciste, Yo no quiero imaginar que otra persona te desviste, Eso me pone triste. Perdón, Por pensar cosas que no son, Es que antes de ti me volvieron mierda el corazón, Por eso te pido perdón, Nada de esto es culpa tuya, No quiero que nuestro futuro, mi pasado lo destruya. Quisiera tener en el pecho un botón, Pa borrarle la memoria al corazón. ¿Cómo le hago pa’ borrar un capítulo de la historia, Que me tiene sin dormir y sufriendo de paranoia? Pienso que alguien más te escribe cartas con dedicatoria, Y me da como una aceleración respiratoria. Y dicen que en la vida no hay cosas perfectas, La felicidad no puede ser completa, Inseguridades que se disfrazan de celos, Me convierten en espía aunque yo no quiera serlo. Pero porfa no te alejes de mi, (nooo) Y si alguna vez por eso te herí. Perdón, Por pensar cosas que no son, Es que antes de ti me volvieron mierda el corazón, Por eso te pido perdón, Nada de esto es culpa tuya, No quiero que nuestro futuro, mi pasado lo destruya. Quisiera tener en el pecho un botón, Pa borrarle la memoria al corazón. Quisiera tener en el pecho un botón, Pa borrarle la memoria al corazón.

Si le preguntáramos a Camilo probablemente diría que esta canción, la segunda que adelanta su nuevo álbum de estudio De adentro pa' fuerta, empezó a gestarse hace 15 años. "Yo tenía 13 años, en 2007, mira, este soy yo versionando Corazón partío y Cuando nadie me ve. Y me encanta que no lo hayas visto. Me da verguenza pero no me importa. No, verguenza no, pudor pero te lo quería mostrar porque siento en mi corazón que es un círculo que se cierra y que empecé hace 15 años" asegura Camilo mostrándole el vídeo de su versión adolescente cantando algunos clásicos en la carrera del madrileño.