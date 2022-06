Alejo, el de ‘Pantysito’, reconoce que hay machismo en la industria: “Karol G está ayudando mucho al género”

Se ha hablado hasta la saciedad del machismo de algunas letras de la escena urbana que se han criticado hasta la saciedad. Pero se ha hablado menos del machismo que hay en la industria musical que ha relegado a las mujeres a un segundo plano.

Eso sí, algunas se están empoderando y están rompiendo esas barreras. Y aunque, como decía Beatriz Luengo, todavía hay pocas mujeres compositoras en la escena en comparación con los hombres que hay, ahí andan demostrando talento las que no se han quedado conformes.

Eso ha hecho que cada vez haya más artistas conquistando el mundo y si hablamos de este género en concreto, Karol G es una de las más destacadas que ha logrado abrir puertas a muchas que han llegado después.

Reconociendo una realidad

Alejo, el portorriqueño que está detrás de Pantysito, asegura que hoy en día las mujeres están “rompiendo. Gracias a Karol G las artistas femeninas latinas han podido salir para adelante porque, lamentablemente, en esta sociedad, aun se ve mucho machismo y más en el género urbano”.

Él, a sus 18 años, puede presumir de tener una colaboración con ella. Juntos grabaron Un viaje y no puede más que sentirse agradecido. Pero no es eso lo que le motiva a defender su papel en la música.

“El hecho de que Karol esté ahí… para mí está con Bad Bunny, ahí arriba… el hecho de que sea una mujer en el centro del género urbano, es lo que le está abriendo las puertas al público femenino para crecer y a las artistas femeninas para crecer también”, asegura Alejo.

En su país, en Puerto Rico, cada vez hay más artistas femeninas que están llegando alto. “Artistas como Villano Antillano que traen un público femenino super fuerte. Karol está ayudando mucho al género y no solo ella: María Becerra, Nicki Nicole, Natti Natasha, Mariah Angeliq…son muchas, demasiado talento femenino al que la gente no le presta atención, no sé por qué”, reconoce.

Él está feliz de que las cosas estén cambiando, aunque reconoce que queda trabajo por hacer. “Me encanta, que sigan rompiendo y sigan demostrando que le hecho de que sean féminas dentro del género no tiene nada que ver, mira Karol, se lleva a muchos enredados. Yo estoy bien orgulloso tanto de ella como de todas las mujeres del género”, admite.

Veremos si pronto se anima a otra colaboración con una de esas mujeres.