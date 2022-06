Alejo se sincera: Pantysito, la serie de Nicky Jam, juntes con Feid y Karol G o posible colab con Quevedo

Seguro que en las últimas semanas has bailado en alguna ocasión con Pantysito, el tema que muchos piensan que es de Feid, pero que, en realidad, es de Alejo y Robi. Después llegó Un viaje con Karol G y así es como este portorriqueño de 18 años ha ido labrándose una carrera con mucha proyección.

No le cogieron para la serie de Nicky Jam y eso le llevó a probar en la música. Y parece que al final el rechazo le vino bien porque llegaron cosas mejores. No para de trabajar y las colaboraciones se le acumulan. Esta misma semana lanza Simulación con Jay Wheeler, después de haber publicado hace nada Location con Caleb Calloway. Está imparable y con muchas ganas.

De lo bien que le están yendo las cosas, de una fama tan joven, de una familia religiosa con un hijo reguetonero y de su lado romántico hemos charlado con él, entre muchas otras cosas y hemos descubierto a un chaval con ambición y ganas.

Antes de Simulacion llegó Location, con Caleb Calloway, ¿qué destacarías de esta canción?

No tiene mucha historia porque habla de que esa persona que yo vi en la discoteca, me quiero acercar y quiero hablar con ella. Calloway es el productor de la canción y es uno de mis productores favoritos desde hace muchísimo tiempo y es la primera canción que hago con él y estaba emocionado por que saliera, es un sonido super fresco. Es una persona on direct hacia el reguetón y la música y juntarme con él fue un paso super importante en mi carrera. Salió una canción super buena.

De todas formas, si en España decimos Alejo, todo el mundo piensa en Pantysito, ¿qué ha significado esa canción para ti?

Me cambió la vida cien por ciento, esa canción literalmente, como dicen por ahí, ocurrió de la noche a la mañana. Me levanto un día y ya la canción era viral, era como un previo, no había ni salido y la gente ya estaba haciendo bailes con la canción. Ni yo sé lo que tiene Pantysito que a la gente le gusta tanto. Pero les gustó, les encantó y fue una locura. Ha sido si no el momento más bonito de mi vida, sí uno de los más bonitos por todo lo que ha pasado. El estrellato y llegar a niveles altos de la música es uno de los sueños que tengo desde que empecé en esto. Lo más cerca que he estado de eso es desde Pantysito para acá.

Cuando uno idolatra a alguien y luego le conoce pueden pasar dos cosas: que se lleve una decepción o que le guste más todavía, ¿en tu caso?

Exactamente como me lo imaginaba. Se le ve que es una persona bien humilde, con los pies en la tierra y eso es lo que me encanta de él, aparte del talento que tiene, que es una persona que saca una canción y a todo el mundo le gusta, son muy pegajosas, a todo el mundo le gustan. Tiene talento, pero fuera de eso, para mí es importante cómo es la persona porque yo soy una persona que cuando trabaja con alguien más, me gusta llevarme con la persona, se vuelve hasta más especial la canción. Yo tenía las expectativas de que iba a ser así y efectivamente es una persona super buena gente, nos trató como si nos conociera de toda la vida. Esto con nosotros todo el día del vídeo, que fue la primera vez que lo conocí. Y después hemos compartido varias veces en Colombia, en Puerto Rico.

Esta canción te llevó a la colaboración con Karol G en Un viaje, ¿cómo fue?

Él me ha ayudado tanto en Pantysito como en Un viaje que son éxitos en mi carrera a tan corta edad y que tenga él que ver en las dos significa mucho para mí porque es mi artista favorito, alguien a quien llevo admirando mucho tiempo. Apostó por mí y por ayudarme y no sabes las veces que he llorado pensando en eso, porque es algo bien bonito.

¿Cómo fue con ella?

Lo de Karol fue una locura. Pantysito fue loco y Un viaje fue más loco todavía. Estábamos a cinco días de sacar la canción y Feid me pregunta que cuando salía y le dije que el 8 de abril y me dijo ‘se va a apuntar alguien legendario a la canción, envíame la pista’. Y no me dice más nada. Eso fue un miércoles a las diez u once de la noche, estuve sin dormir toda esa noche. Pensé en todos los nombres.

¿Ella incluida?

Sí, cien por ciento. Lo pensé porque ellos habían estado de gira, y pensé ‘ellos son pana, obligado, y Karol es legendaria’. Después de que nos diera follow a todos dije, ‘casi seguro que es ella, ¿te imaginas que no es ella después de que nos da follow?’. Una hora después me llamó Feid y nos dijo ‘mira, que se montó Karol G’ y empezamos a gritar y me dijo, ‘pero tienes que venirte a Colombia hoy’. Teníamos un party de Pantysito y de ahí nos fuimos directos al aeropuerto para conocer a Karol y fue una locura, pero de las mejores experiencias de mi vida. Estos dos meses han sido de película, literalmente.

En toda esa locura yo no sé si te da tiempo a asimilar todo con lo rápido que ha ido.

Para nada, eso es algo que hablo con mis amigos. Cuando pasó lo de Feid y cuando pasó lo de Karol, como que yo estaba bien tranquilo y me decían, ‘¿por qué no estás reaccionando?’. Y yo me daba cuenta, es como que no me lo creía. Cuando estaba con Karol hablando sentía como si fuera un sueño. Y cuando salió la canción fue como ‘ah, sí, salió la canción’. Con Pantysito fue igual. Cuando vi el vídeo en youtube fue como ‘wowwww’.

Tú eres portorriqueño, aunque muchos piensen que eres colombiano. Pero son dos países con mucha conexión como bien refleja La reina del flow, ¿has visto la serie?

Colombia está haciendo un movimiento de reguetón super interesante y yo creo que se siente. Cuando vas para allá, se siente ese movimiento. No sólo entre los artistas, la gente también está bien pendiente. Hay que estar bien pendiente de los artistas de Colombia porque se van a quedar con todo. Ahora mismo, Maluma, Balvin, Karol G, Feid, Manuel Turizo, Ryan Castro, Bless… lo están demostrando. Pero allí, como que cada dos semanas sale un artista nuevo. Colombia está rompiendo en reguetón y la serie lo demuestra cien por ciento, lo refleja super bien. Mi hermana está muy agarrada, yo no la he visto entera porque son un montón de episodios y no soy de ver series, pero lo poquito que he visto con mi hermana y mi mamá, durísimo, me encanta, es una buena serie.

Hablando de series, ibas a estar en la serie de Nicky Jam de Netflix, ¿qué pasó?

Me dijeron que sí, luego cambiaron la producción y me dijeron que no. En verdad, tuve un poquito de frustración por eso, pero si no hubiera sido por eso, quizás no estaría cantando. Era algo que yo nunca había hecho. Había jugado al fútbol toda mi vida, al baloncesto, al tenis, hice natación y como hice tantos deportes a la vez, al final no fui bueno en ninguno. Era bueno en fútbol, pero no es los demás. También actuaba y bailaba, pero que nunca cantaba. Vi la historia de Nicky y me gustó y me interesó mucho y dije, voy a intentar esto, a ver qué pasa y ha salido bien, gracias a Dios. Me enamoré. Fue como el destino. Pasó eso y luego tuve la oportunidad de encerrarme en un estudio y fue como amor a primera vista, como cuando te gusta una nena y te enamoras, y me enamoré del estudio. Eso fue un verano y estuve todo el verano yendo al estudio, aunque fuera para vacilar y no grabara, pero me gustaba estar entre esas cuatro paredes. Después de eso empecé a sacar canciones y ahora estamos aquí.

Pero Nicky Jam dejó de ser tu artista favorito, ¿no?

Jajajajaja… No, pero Feid apretó. Nicky es una persona a la que admiro mucho tanto por su carrera como por su vida personal. Es el vivo ejemplo de superación. Es una persona que se merece el éxito y ha luchado por lo que tiene pese a todo lo que le ha pasado en la vida. Non, para nada, no estoy enchismado.

Tenías solo 14 años y ya tenías claro lo que querías ser, ¿es lo normal en tu entorno?

Siempre he sentido que tengo el potencial para hacer cosas grandes o, por lo menos, he querido lograrlas. Como tengo ese deseo, me pongo retos grandes. Cantar en el género urbano no es fácil, pero por eso mismo, dije ‘si voy a ser alguien grande, que sea por mí mismo, no por imitar a Nicky’ y es lo que le dije a mi mamá clarito cuando me dijeron que no me iban a coger para la serie. No busco la fama, pero sé que tengo el potencial para hacer algo grande y estoy trabajando para eso.

No buscarás la fama, pero llega, ¿cómo se asimila a tu edad?

Creo que todavía no lo he asimilado. Cuando lo ves en otros artistas dices, ‘uau, qué brutal eso’, parece como una película. El otro día estaba cantando en Puerto Rico y la gente me agarraba de la camisa, querían una foto y se asomaban por los balcones para gritarme y bajaban corriendo. ¡Qué locura! Y en España también, me estaban esperando en el lobby. Son cosas grandes que uno ve que le pasan a Michael Jackson y cuando me pasan a mí, no las asimila porque no hago esto por eso, sino porque me gusta. Estoy enamorado del género.

Ahora tienes 18 años y ya has trabajado con artistas reconocidos, ¿cómo valoras ese apoyo a las nuevas generaciones? ¿Es algo general?

Los artistas que me han apoyado tienen éxito porque no tienen miedo a colaborar con gente nueva. Feid no tenía por qué colaborar conmigo, no le beneficiaba. Obviamente, le salió bien la jugada porque Pantysito ahora es un hit y feliz, pero no tenía por qué hacerlo porque yo no tengo el público que él tiene. Karol G, igual, no tenía por qué hacerlo, no tenemos el nombre. Muchos otros artistas con los que estoy colaborando ahora como Wisin, que es una super mega leyenda del género y crecí escuchándolo y ahora tenemos una amistad y nos invita al estudio, nos compra comida… Compartir con ellos está brutal y los respeto mucho. Espero algún día, si estoy a ese nivel, cien por ciento hacer lo mismo.

En tu casa son muy religiosos, ¿cómo llevan lo de tener un hijo reguetonero?

Jeje, al principio era fuerte, la verdad. Muchas conversaciones de mesa y escuchaba sus puntos y ellos los míos. Lo que canto en mis canciones no es lo que vivo, casi nunca hablo de mí. Cuando hago una canción sobre mí, no me gusta escucharla. Entendieron eso y al final del día hago música porque me gusta y hablo de esas cosas porque a la gente le gusta. Todo el mundo está feliz y entienden que parte del género y están tranquilos ya. Son los primeros que cantan Pantysito. Tuvimos diferencias, pero nunca faltó el apoyo. Yo conozco gente a los que sus papás les botó de casa por eso. Y yo tengo la suerte de que, hasta mis abuelos cantan Pantysito. No me puedo quejar, tengo un apoyo enorme de mm familia.

No sé si les gustará más ese sobrenombre que te has puesto: ‘El favorito de las nenas’.

Hice un live con mi abuelo y le pusieron, el favorito de las abuelas de las nenas. Ellos están contentos y yo estoy contento y eso es lo que importa.

¿Qué le pides a una canción?

Todas las canciones tienen que tener algo con lo que toda la gente se pueda identificar y algo que se le quede a la gente, esa es la receta.

Pese a la fiesta de Pantisyto, tienes un lado romántico, ¿no?

Sí, en este género que está saturado, tienes que aprender a hacerle a todo. Yo canto para las nenas y puedo ser romántico, pero puedo hacer perreo como Pantysito. En el LP que estoy haciendo ahora lo que hay es techno, house, muchas cosas. Trap mezclado con house, reguetón solo, lo hizo pensando qué es lo que ponen en la discoteca y me fui a ese flow. Estoy loco porque salga.

¿Le has compuesto algún tema a tu novia, Grabriela?

Sí, cien por ciento. Lo que pasa que cuando son de mí, no me gusta escucharlas y, por eso, casi nunca las saco, pero se las envío a ella, ‘aquí hablo de ti’, y a ella le gustan.

España, ¿qué?

España es una locura, a mí me encantó. Salí enamorado de España, está brutal. Me encantó, me encantó, me encantó. La gente apoyó un montón y es como bien intensa. Espero cantar allí mil veces.

¿Qué artistas españoles te llaman la atención?

Estuve hablando con Quevedo hace poquito. Está rompiendo. con Ed Sheeran, eso son niveles. Está durísimo y le escribí para felicitarle, no sé si lo vio. Él pasó por la misma situación que yo. Tuvo un tema super viral y hablamos, le envié una canción, puede que haya junte, puede que no, no puedo decir nada. Es una persona super chula y me cayó super bien. Que la siga rompiendo, le está teniendo demasiado éxito y eso me alegra.

¿La próxima colaboración es con Lunay?

Hay un par de cositas por ahí. No voy a decir nada tampoco. Yo suelto la foto y ustedes lleguen a sus conclusiones de qué hay y qué no, y qué es lo que es. Es una persona super cool también. Me identifico con él porque a mí me está pasando lo mismo que le pasó a él hace unos años. Es joven como yo. Dentro del género no hay mucha gente chamaquito como yo, así que puedo janguear con Lunay.