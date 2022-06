Ana Mena dice no al Benidorm Fest: ¿Por qué?

Ana Mena continúa celebrando el último éxito que ha lanzado junto a Belinda, Las 12, lo que ha supuesto que la hayan situado como una de las favoritas, junto a su paso por el Festival San Remo, para representar a España en Eurovisión. A pesar de ello, “no está en sus planes” presentarse al Benidorm Fest, por lo menos en la edición 2023.

Ya se está preparando el festival, cuyas bases e información se podrán conocer el 19 de julio en una rueda de prensa que dará TVE. Con la fecha cada vez más cerca, ya hemos escuchado diferentes nombres de artistas que no cierran las puertas a presentarse y participar en Eurovisión 2023, como es el caso de Abraham Mateo, Hugo Cobo o Melody.

La verdadera razón de Ana Mena

“De hecho, cuando me preguntan si quiero ir al Benidorm Fest… no entra en mis planes ahora mismo. Quizás en otro momento, pero quiero enfocarme en mi álbum”, fueron las palabras de Ana Mena en una entrevista para El País. A pesar del éxito de su música y de que este festival se reconozca como una de las formas de ir más allá dentro de la industria musical, la malagueña prefiere cerrar la puerta y quedarse con el recuerdo de San Remo.

Fue el año pasado cuando el nombre de la cantante sonaba entre el público, pues se vieron diferentes tweets en referencia a Eurovisión o al festival, aunque finalmente, solo se trataba de una promoción de su single Música Ligera y de su participación en el espectáculo italiano.

"Me gusta seguirlo, pero ahora mismo no me planteo ir. Tengo la cabeza en otras mil cosas, y creo que para presentarte a un festival del calibre como es Benidorm Fest hay que trabajar mucho tiempo en ello, para llevar una buena propuesta y que no sea una cosa rápida", explicaba la artista en una entrevista con EFE, dejando claro que su prioridad ahora mismo es su música y que las canciones sigan gustando.

Aunque todos sus temas se estén convirtiendo en grandes éxitos, Ana Mena sigue sintiendo la presión de que sus a sus fans no les guste tanto, "están siendo tiempos muy muy locos. Cada vez que saco una canción hay más presión, porque pienso: ¿y si no gusta tanto?, pero luego sucede lo contrario y la verdad es que estoy muy contenta".

Ana Mena en el Festival San Remo / Getty Images

“Muy satisfecha y orgullosa”

Dentro de su repertorio sigue acumulando temas en italiano como D´estate non vale, Una Volta Ancora o Mezzanote, la versión en español de Las 12 junto a Belinda. La cantante ha confesado de donde viene esa afinidad con el país italiano, al que ya define como "su segunda casa": “He escuchado canciones italianas desde niña gracias a mi padre, que me ponía mucha música en general”, así explicaba cómo empezó a conocer este tipo de música o cómo comenzó su carrera en ese país, “todo empezó por casualidad, a raíz de una colaboración hace cinco años, por un tema con Fred de Palma”.

A pesar del penúltimo puesto en el que quedó en el Festival San Remo, se siente muy orgullosa de haber subido a un escenario como este, "pese a lo que pueda decir la gente, yo en ningún momento iba con las expectativas ni de ganar San Remo ni de ser representante de Italia en Eurovisión".

De momento, la malagueña quiere centrarse en su próximo álbum y en toda la música que está preparando. Ha dicho “no” al Benidorm Fest 2023, pero quién sabe si en las próximas ediciones tenemos a Ana Mena sobre el escenario.