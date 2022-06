La OCU advierte del falso mito de las “tortitas para adelgazar”

Otro mito derribado. O al menos eso es lo que ha intentado la OCU al lanzar una nueva publicación en la que desmitifican las tortitas como alimentos saciadores y que permiten adelgazar. ¿Trucos para conseguir perder kilos sin hacer nada? Los milagros no existen y son necesarios una buena alimentación y una vida activa y de ejercicio para ello.

La popular Organización de Consumidores y Usuarios ha analizado el contenido nutricional de decenas de estas tortitas que están en el mercado y algunas de las versiones analizadas no son ni siquiera una opción nutricional adecuada al contener más calorías que otros alimentos que supuestamente engordan mucho como el pan...

"Las tortitas de maíz, arroz inflado y otros cereales no son para adelgazar. Y en algunos casos, todo lo contrario. Por su composición nutricional y su precio, el pan integral es siempre mejor opción. No tan saludables y con más calorías de las que crees" empiezan explicando desde la organización. "Si nos fijamos en el aporte calórico de 100 gramos de tortitas (y no de una unidad, como hacen los fabricantes en sus envases), vemos que las cifras no son nada desdeñables y superan con creces el aporte calórico del pan integral. Las supuestamente ligerísimas tortitas de cereales aportan, de media, 425 kcal por 100g... ¡un 70% más que el calórico pan integral con 251 kcal/100 g!".

Según el análisis de la OCU y sus nutricionistas, "no son productos tan recomendables como presumen (...). Las grasas saturadas son nutrientes cuya ingesta es recomendable vigilar. En exceso pueden suponer un problema para la salud". Esta organización pone especial hincapié en las variedades de tortitas que cuentan con sabores y añadidos, una situación que complica su uso como alimento en dietas. Tortitas de arroz con caramelo, con chocolate, con yogur...

Y por si fuera poco, la organicación de consumidores habla de un exceso de sal también en muchos de los productos analizados: "La Organización Mundial de la Salud recomienda no tomar más de 5 gramos diarios de sal. Sin embargo, el 27% tiene más de 1% de sal y el 17% más de 1,25%".

Para encontrar una tortita que sea saludable o al menos tan saludable como suponemos la mejor opción son "las tortitas de cereales sencillas, las que están elaboradas únicamente de cereales, sal y aceite".

"En resumen, si lo que quieres es cuidar tu alimentación (o la de tu familia) y optar por un "picoteo" ligero, hay otras opciones más recomendables para esos tentempiés: frutos secos naturales, fruta, pan integral con aceite, jamón o queso..." concluye la OCU sobre este estudio con 151 marcas y versiones de estos productos que no son tan saludables como nos creíamos.