Anuar deja con la boca abierta a Marta con sus confidencias sobre Anabel Pantoja y Yulen en ‘Supervivientes’

Conexión Honduras nos ha permitido ver las confidencias que le ha hecho Anuar Beno a Marta Peñate sobre lo que está ocurriendo en el grupo. La concursante pasa mucho tiempo sola y hablando con piedras y animales, y disfruta cada vez que llega algún compañero de Supervivientes con el que puede volver a hablar con un ser humano.

No se había instalado todavía en su nueva ubicación cuando ya estaba cotilleando sobre Anabel Pantoja y Yulen Pereira. “Avanzando, de que se enrollan ya y todo”, le explicaba a su compañera que no podía cerrar la boca del asombro.

Preguntaba si ya había habido edredoning entre ellos. Ella “Hombre, no edredoning, edredoning, pero debajo de la manta pues…”, dejaba caer Anuar. Y no ha sido la única conversación que han tenido sobre ellos.

Salseo en Playa Parásito

Marta es periodista y ha ejercido muy bien su profesión preguntando por la pareja. “Yo sospecho bastante que ha habido una limpieza de canoas”, explicaba Anuar que suele dormir al lado de la pareja. Una expresión que, al principio, Marta no entendió muy bien.

“Yo creo que va a salir un hijo de los Cayos Cochinos”, añadía Anuar que cree bastante en la solidez de esta pareja. “Tienen un viaje a París, otro a Nueva York, a Marruecos, otro a Ibiza”, señalaba sobre los planes que ha hecho la pareja para después del concurso.

“¿Sabes cómo se van a pagar esos viajes? A costa de las revistas que se van a marcar cuando salgan de aquí vendiendo el embarazo de Cayos Cochinos”, replicaba Marta muerta de la risa.

Marta compartía sus dudas sobre lo enamorado que podía estar realmente Yulen y su hermano de concurso aseguraba que sí que estaba pillado. “Están para casarse”, aseguraba sobre lo que visto entre ellos.

La noticia bomba

“Bueno, Anabel que no se case más que no le salen bien las bodas”, dejaba caer Marta en referencia a los cuatro meses que le ha durado su matrimonio con Omar Sánchez. Por cierto, que Anuar le confirmaba que todavía no estaban divorciados. “Es un pecado, van a tener que pasar por aquí para que se confiesen”, señalaba Marta.

Y ahí no acaban las confesiones. “Yo nunca he querido ser madre, pero si yo estoy bien con este niño, sería capaz. Y dije yo, estos están enamorados, espérate que no aparezcan en la boda de mi hermano. Dice, ‘llevo como un mes y medio sin empalmarme y ahora duermo con Anabel y todas las noches estoy puffff’”, le seguía contando sobre las confidencias que atesoraba sobre la pareja.