Efecto Pasillo, Bombai, Ptazeta, David Civera o Las Ketchup actuarán en el Sálvame MediaFest

Hay un boom de los festivales, de eso no hay duda, raro es el pueblo o ciudad que no cuenta con el suyo. Y ante esa gran demanda, Mediaset no ha querido prescindir del suyo: Sálvame Mediasfest. Este miércoles podremos asistir al festival más surrealista en prime time.

Si el programa ya triunfó con su gala dedicada a la moda en la que los colaboradores lucieron en pasarela las creaciones de jóvenes diseñadores y las de otros más consagrados como Agatha Ruiz de la Prada.

La moda ha dejado paso ahora a la música y el programa ya ha organizado su propio Festival que cuenta con un cartel de lo más veraniego. No faltarán artistas que asociamos a esta época estival como Raúl, David Civera o Las Ketchup.

También habrá tiempo para la nostalgia ochentera y noventera con grupos como La Guardia, Amistades Peligrosas o Azúcar Moreno. Grupos más independientes como Niña polaca o Hidrogeness y otros más mainstream como Bombai o Efecto Pasillo. Operación Triunfo estará representada por Fórmula Abierta y no faltará un guiño a la escena urbana actual con Ptazeta.

Cuenta atrás

Los preparativos comenzarán este mismo lunes en el parking de Mediaset donde se va a celebrar el festival que contará con un escenario principal, una espectacular noria, una zona de foodtrucks y una zona de acampada. Y habrá distintos talleres y actividades para que la gente no se aburra ni un minuto.

Y después de los cambios de última hora, como María Patiño renunciando a su colaboración por verse incapaz de hacerla y cambiándosela con Carmen Alcayde, ya parece todo cerrado y están todos metidos en ensayos para estar a la altura de lo que se espera de ellos.

Estas son las colaboraciones que podremos ver el miércoles en un programa que podremos ver a partir de las 21.55 en Telecinco con Jorge Javier Vázquez y Adela González al frente.