Lola Índigo se pasa al italiano con ‘Caramello’, su nueva colaboración con Rocco Hunt y Elettra Lamborghini

“Este verano sacamos un reggaetón que se cae España”, así subía el hype Lola Índigo hace unos días hablando en redes sociales sobre sus próximas canciones. Y se cayó, pero no solo nuestro país, sino Italia también, porque se ha unido a Rocco Hunt y Elettra Lamborghini en el tema Caramello. Una fusión de estilos y voces que hacen un hit muy veraniego.

La nueva era de Lola Índigo ya ha comenzado y lo ha hecho de la mejor manera posible estrenando el primer éxito de su próximo disco, AN1MAL. Sin embargo, las sorpresas de la artista no cesan y por ello, ha querido unirse a esta sensación española-italiano que vuelve a resurgir, al igual que han hecho sus compañeras de profesión, Ana Mena y Aitana.

Caramello es un tema potente, que promete estar en lo más alto de las listas, sobre todo, italianas y que transmite el buen rollo y la fiesta que se necesitan para comenzar el verano. La artista española se atreve cantando unos versos en italiano y no lo hace nada mal. Aún no han lanzado videoclip de la canción, pero seguro que muy pronto podremos disfrutar de este trío eléctrico. Lola Índigo visitará en breves Italia para juntarse con Rocco Hunt y Elettra Lamborghini: “amigossss por razones logísticas yo no podré estar mañana en Battiti live pero me tendréis en Italia muy pronto”, escribió en su cuenta de Twitter.

amigossss por razones logísticas yo no podré estar mañana en Battiti live pero me tendréis en Italia muy pronto con @RoccoHunt y @ElettraLambo 🇮🇹 esta noche sale el HIT a las 00:00 #CARAMELLO — lola indigo (@lolaindigomusic) June 16, 2022

Un éxito con el que Rocco Hunt no ha querido dejar caer la fórmula que tan bien le funcionó junto a Ana Mena con Un beso de improviso y A un paso de la luna. Quién sabe si los italianos se atreverán con una versión en español de Caramello.

Con esta nueva colaboración, Lola Índigo sigue expandiéndose al mundo y de esta manera, desde el país italiano pueden conocer más en profundidad el tipo de música y artista que es. Mientras continúa de recorriendo España, podemos disfrutar de Caramello y también de AN1MAL, un auténtico hit que ha sido muy bien recibido por el público y que promete ser una de las canciones que más sonarán este verano en nuestro país.