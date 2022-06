La atrevida y polémica despedida de Samantha Vallejo-Nájera a Luismi en 'MasterChef 10'

Masterchef 10 despidió en la emisión de ayer a Luismi Regidor, el concursante, bombero de profesión, que había hecho un amago de abandono del talent culinario. Lusimi se fue a casa tras despedirse del jurado del programa.

Seguro que no olvida su paso por el famoso concurso de TVE ni el especial toque de Samantha Vallejo-Nájera. “¿Qué vamos a hacer sin el culito de caramelo? ¡Ay!”, ha dicho la cocinera mientras palpaba el trasero del concursante expulsado.

La audiencia no podía creer lo que estaba pasando y las reaciones en Twitter no se han hecho esperar. El bombero recibió, en la edición de ayer, algún que otro piropo más. Boris Izaguirre no se cortó un pelo tampoco al decirle: "Cómo se nota que eres bombero. Por eso tienes los brazos así... para las mangueras", dijo. Luismi entró en el juego del invitado de Masterchef y le plantó dos besos y mientras le olía el cuello le dijo "qué bien hueles". A lo que Izaguirre le contestó diciendo que él también olía muy bien.

Lo de @SamySpain tocándole el culo a Luismi cuando se estaban dando un abrazo es ACOSO SEXUAL. Vergonzoso @MasterChef_es #MasterChef10 — BloomSt4r (@BloomSt4r) June 20, 2022

Qué pasaría si en vez de ser Samanta la que agarra del culo a Luismi, fuesen Jordi o Pepe con Verónica? #MasterChef10 — Puño de hierro 🇪🇸 (@holidayconfirm) June 20, 2022

Hola? Le ha tocado el culo a cuento de que??!! Samanta tio... Y si t lo tocan a ti?? Uf, uf uf... #MasterChef10 — Esterukisly (@Esterukisly) June 20, 2022

Que cosa más friki!! Y esa sobada de culo?? Esto es un programa de Paco Martinez Soria… #MasterChef10 — Diego Mateo Redon (@Diego_MaRe) June 20, 2022

Tras este divertido momento, Boris pasó a detallarle los ingredientes con los que tenía que hacer una receta: pasta de arenques. La expulsión de Luismi ha abierto también un debate entre los que se declaran fan del concursante por su buen corazón y los que opinan que no era un buen cocinero. Por su parte, Luismi dijo adiós al programa dejando claro que se ha esforzado y que nunca pensó en llegar tan lejos. «Ha sido un plato muy difícil. Lo he dado todo, como siempre. Me quiero ir con una sonrisa».