Omar Montes se vuelve viral por su opinión sobre las matemáticas

La visita de Omar Montes a El Hormiguero nos ha dejado con muchas sorpresas pero también con algún que otro momento incómodo. El cantante, que el pasado viernes estrenaba canción con Beret, Tú y yo, acudía al programa de Pablo Motos para promocionar su música y adelantar en exclusiva un fragmento de su nuevo tema, La llama del amor.

Además, el artista sorprendía al público al hablar de su colaboración con C Tangana, la canción Una y mil veces, que saldrá a la luz cuando el videoclip esté listo. Un tema con el que Omar Montes pretende emprender un cambio de rumbo en su carrera y "hacer música más trascendental" después de haber triunfado dentro del ámbito del reguetón y la música urbana de la mano de artistas como Bad Gyal, Ana Mena, Nyno Vargas o Lennis Rodríguez.

Sin embargo, la visita al programa de Antena 3 destacó por dos momentos concretos que se hicieron virales en las redes sociales. Uno de ellos, ya lo hemos comentado: la metedura de pata al intentar entregar la Tarjeta de El Hormiguero. El otro ha terminado por encender a una parte de la comunidad tuitera, que ha arremetido fuertemente contra el cantante y sus comentarios.

Todo comenzaba cuando el cantante le preguntaba a Pablo Motos: "qué es mejor, ¿estudiar matemáticas, que eso no te sirve para nada, o estudiar mi música? Te pongo en un aprieto, Pablo, ¿la raíz cuadrada de 145?".

Entre risas e ironía, el presentador intentaba reconducir la pregunta para que el propio cantante se pudiera explicar: "una raíz cuadrada no te va a salvar, pero ¿en qué te puede salvar una canción de Omar Montes?". La respuesta del cantante no se hizo esperar: "Si me escuchan podran ver cómo se puede salir de un barrio en situación mala y dar de comer a tu familia, que no es poco" comentaba Omar, haciendo referencia a cómo la música le ha cambiado la vida.

La reacción de Twitter

#omarmontesEH que lástima la falta de cultura 🤦🏻‍♂️

La relación entre la música y la matemáticas fascina al ser humano desde Pitágoras hasta nuestros días, probablemente si estudiará algo de matemáticas a lo mejor haría mejor música 🤷🏻‍♂️ — Pancho_Per💬 (@fcopv) June 21, 2022

- Omar Montes: "Las matemáticas no sirven para nada"



Pues sin ellas no existiría el Autotune y tú serías cualquier cosa menos cantante #OmarMontesEH pic.twitter.com/fekT6pXXUy — Alberto Herrero (@Opino_y_existo) June 20, 2022

Vergüenza qye se le de voz en prime time a un lerdo con este. Vaya ejemplo para la juventud. Así vamos #OmarMontesEH — M. Megías (@MarilomegiasM) June 20, 2022

Sin embargo, las redes sociales no tardaron en hacerse eco de este comentario, utilizando el hashtag oficial de la noche para criticar las palabras de Omar Montes y señalar la importancia que tienen las matemáticas en nuestro día a día, incluso dentro del campo de la música, donde ambas disciplinas guardan una gran relación.