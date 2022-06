Horóscopo semanal musical: ¿qué canción escucho cada día entre el 20 y el 27 de junio?

¡Que no te engañen! Aunque este lunes haya tenido lugar el Yellow Day (el día más feliz del año), hay algunos signos del zodiaco que esta semana van a tener complicaciones. Y es que, por muchas horas de luz que tengamos, encontrar un rayo de esperanza a veces es más complicado de lo que creemos.

No podemos ayudarte a hacer frente a los desafíos de tu día a día, pero sí ayudarte a encontrar una bonita canción que te ayude a arrancar con fuerzas tu jornada. Para eso vivimos, para eso estamos: para poner banda sonora a tu vida.

Una semana más te recomendamos un temita que vaya a ir con tu estado de ánimo. Una forma de descubrir canciones que vaya con tu signo del zodiaco y te hagan la semana lo más amena. Disfruta de nuestras predicciones zodiacales y pon música a tu destino.

Querido Aries, esta semana puedes andar con tranquilidad: la suerte está de tu lado. Vas a empezar el verano por todo lo alto: sintiéndote más poderoso o poderosa de lo normal. De hecho, deberías aprovechar la noche de San Juan, que tiene lugar el próximo viernes 24 de junio, para dejar de lado el pasado y arrancar de raíz todas aquellas situaciones tóxicas que te persguen.

Para poner banda sonora a tu semana te recomendamos el nuevo temazo de Black Eyed Peas, Shakira y David Guetta: Don't You Worry. ¿Por qué? Porque, tal y como dicen los artistas en el tema: todo va a salir bien.

Black Eyed Peas, Shakira, David Guetta - DON'T YOU WORRY (Official Music Video)

Menuda semanita te espera Tauro, ¡pero en el buen sentido! La luna va a estar en tu signo y eso significa: suerte. Vas a recibir buenas noticias y tus relaciones se verán favorecidas. No te va a hacer falta fingir: esta seamana te va a caer bien la gente. ¡Qué gustazo y qué descanso! Que te duele ya la cara de sonreír falsamente. Tómate un descanso y disfruta, que vienen cosas bonitas.

Esta semana te recomendamos que escuches Las Bratz de Aissa, El Bobe y GIO. Porque tu grupo de amigas y tú parecés Las Bratz, y vais a brillar como ellas.

Ups, Géminis. ¡Peligro, peligro! Puede que recibas una puñalada trapera. Fíjate bien a tu alrededor porque vas a tener más peligro que Ana Mena y Belinda en una fiesta de pijamas. No muestres todas tus cartas todavía, porque pueden perjudicarte. La noche del 24, intenta desconectar de los problemas y disfrutar de los tuyos.

Esta semana, por supuesto, te recomendamos que escuches Las 12 de Ana Mena y Belinda. Un tema que te va a transmitir energía y buen rollo. Además, al igual que ellas en su videoclip, intenta esquivar todos los zombies y las malas vibras. Si es necesario, que sea con un bate. ¡Un bate simbólico!

Ana Mena & Belinda - LAS 12

Deja atrás las preocupaciones, Cáncer: el verano viene a quitarte todos los miedos. Empiezas una nueva etapa que viene acompañada de cambios. Pero de los buenos. Tras una temporada con muchos grises, los colores llegan a tu vida: ¡viva el optimismo y el buen rollo! Eso es lo que vas a ser durante una temporada. Abraza a esta nueva versión de ti mismo o misma, ¡y déja atrás las dudas!

Esta semana, en honor a una de nuestras cáncer favoritas, Chenoa, te recomendamos uno de sus temas. Y es que una no se casa todos los días y menos así de impresionante. ¡Te recomendamos escuchar Todo irá bien, uno de sus hits más optimistas!

Querido Leo, ¿cómo estás? ¿Puedo enviarte un súper abrazo? Puede que esta semana alguien a quien quieres te decepcione. No pasa nada, saca fuerza y levántate. Por suerte, el 24 de junio podrás hacer borrón y cuenta nueva. Haz que todas las preocupaciones se queden en la primavera e inicia la nueva estación con una sonrisa.

Estos días deberías escuchar lo último de Blas Cantó: El bueno acaba mal. Porque, al igual que el murciano, es tu momento de marcar los límites y que no te importe lo que hagan terceras personas.

Blas Cantó - El bueno acaba mal (Videoclip Oficial)

Virgo, ¿estás ahí? Hace tiempo que no te escuchas, ¿verdad? Intenta parar y dedicarte tiempo estos días. Te va a venir muy bien. Lo importante es que sepas lo que quieres y que sepas lo que realmente te hace feliz. Tú y yo sabemos a lo que me refiero. ¡Déjate llevar, que hace mucho que no lo haces!

Para que tengas más energía, esta semana te recomendamos que escuches la canción Honey de Depresión Sonora y Rojuu. Tiene el ritmo y la letra que necesites. ¡Y es que es un auténtico temazo!

Madre, mía, Libra: se avecina tormenta emocional. Por suerte tienes un gran paraguas: las personas que te quieren de alrededor. No, no estamos en una película Disney, pero es verdad que esta semana serán muy importantes las relaciones emocionales. Se harán más fuertes tras un problema que, por supuesto, resolverás con éxito.

Esta semana, para que te pongas sentimental, te recomendamos que escuches el tema de NASA de Camilo y Alejandro Sanz. Una canción bonita para que compartas con esa persona que te ayudará.

Camilo, Alejandro Sanz - NASA (Official Video)

Ains, Escorpio, vas a tener más problemas que un mal remake. Y es que el pasado va a llamar a tus puertas para volver a colarse en tu vida. En tus manos estará dejar pasar a ese pasado o darle puerta. La noche del 24 será definitiva para tomar esta decisión.

Te recomendamos que esuches una de las canciones del momento en redes sociales (aunque tenga un tiempecito): A dónde vamos de Morat.

Sagi, hay algo en tu cabeza que no te deja descansar. Intenta no gastar mucho tiempo dándole vueltas a algo que no tiene solución (al menos de momento). Haz planes con tus amigos y amigas para desconectar y alejar esos impulsos de autosabotearte que tienes. ¡Eso es lo importante! Desconectar.

Para despejarte, te recomendamos un auténtico temazo de la diva máxima: Bad Gyal. Tremendo Culón es la canción que tienes que escuchar.

Bad Gyal - Tremendo Culón (Official Video)

Querido Capricornio, el verano va a suponer un punto y aparte en tu vida. Vas a comenzar esta estación brillando como la auténtica estrella que eres. No dejes que nadie te menosprecie y te haga más pequeño o pequeña. Lo mejor está por llegar.

Esta semanita te recomendamos que esuches todo un temón: Justo Cuando el Mundo Apriete de Viva Suecia y Leiva. Una canción optimista que te sacará una sonrisa.

Viva Suecia, Leiva - Justo Cuando El Mundo Apriete (Lyric Video)

Esta semana, Acuario, vas a tener que hacer frente a un tema que tenías pendiente. Los recuerdos del pensado vendrán a tu cabeza debido a un acontecimiento. Déjate arropar por todas aquellas personas que te conocen bien y no intentes afrontar todo tú solo o sola. El verano te traerá momentos muy buenos y llenos de optimismo, agárrate a eso.

Esta semana, donde la nostalgia va a convertirse en tu sombra, te recomendamos que escuches el tema de Ya mi mamá me decía de Guitarricadelafuente.

Querido Piscis, las noches de preocupaciones se van a acabar esta semana. La causa que te preocupa y te atormenta va a llegar a su fin. Una solución llegará a finales de la semana, haz caso a tu instinto y déjate llevar. El amor también está de tu lado. Ya sea para encontrarlo o para reforzar una relación, tienes todas contigo para triunfar.

Teniendo en cuenta este último apartado, te recomendamos que escuches Tú y yo de Omar Montes y Beret. Un tema cien por cien romántico.

Beret, Omar Montes - Tú y yo (Videoclip Oficial)

Y hasta aquí nuestro horóscopo semanal musical. La semana que viene volvemos con más canciones.