Johnny Depp alerta de una estafa en la que están utilizando su nombre

Johnny Depp se ha convertido en uno de los nombres más buscados en los motores de búsqueda en 2022 debido a su juicio con Amber Heard. Es por ello que no ha tardado demasiado en aparecer una estafa en la que está implicado el nombre del intérprete. De hecho, ha sido el propio actor el que ha alertado a través de sus perfiles oficiales en redes sociales.

"Ha llegado a mi atención que hay cuentas falsas haciéndose pasar por mí o gente que trabaja conmigo. No tengo ninguna cuenta privada o adicional en ninguna plataforma" comienza explicando el intérprete consciente de que este tipo de suplantación de identidad siempre va asociado a estafas económicas.

Tras realizar la denuncia en sus cuentas, Johnny Depp ha elaborado un completo listado de las redes en las tiene presencia y cuenta oficial: "Estas son las únicas páginas que llevamos mi equipo y yo donde compartimos actualizaciones y nos comunicamos". Entre sus redes sociales: Instagram, TikTok, Facebook y Discord.

"Os pido que sigáis teniendo cautela ya que estas cuentas fake no se rinden. Mi equipo está trabajando para combatir el problema. ¡Gracias por vuestro apoyo continuado y por hacerme consciente de este problema! Amor y Respeto JD X" ha concluido el actor estadounidense.

Esta no es la primera vez que Johnny Depp se ve envuelto en un escándalo con gente de su entorno o que se hace pasar por él. Hay que recordar que hace unos años denuncióo públicamente que sus managers / directores financieros no solo le habían hecho perder 650 millones de dólares sino que tuvo que pagar de su bolsillo los impuestos que estos representantes no habían pagado en dos décadas de trabajo.

De momento el actor no ha especificado qué tipo de estafa está relacionado en este caso con su nombre pero dado que el actor también ha sido condenado por difamación en el juicio contra Amber Heard no nos extrañaría nada que sean cuentas que estén pidiendo dinero para satisfacer el coste de la indemnización prevista en la sentencia.

El intérprete está intentando retomar poco a poco su agenda tanto a nivel cinematográfico como musical ya que le hemos visto ofrecer varios conciertos e incluso se ha rumoreado que va a lanzar un álbum de estudio.