Clara Lago comparte las imágenes de la romántica escapada con José Lucena

Mientras una gran mayoría disfrutan del verano de nuestro país luciendo cuerpo en bañador y buscando las refrescantes aguas de la piscina o el mar, hay otros que prefieren ponerse el abrigo. Es el caso de Clara Lago y José Lucena. Parece que las cosas van viento en popa en esta pareja que no ha dudado en compartir algunos de los momentos de su última escapada.

Han disfrutado de unos días de relax en Mendoza. Desde que el año pasado descubrimos esta nueva relación, no hemos sido testigos más que de palabras bonitas que se han cruzado entre ellos.

Hace tan solo cuatro días, el músico, actor y empresario definía lo que es un buen día para él: “Hay días de increíble “agustismo” con seres maravillosos… y luego estamos las personas y eso… 😹Que no!!! Hay días que son lo más, y éste ha sido uno de ellos, con dos anfitriones como Pepi y Cande, bonitos hasta decir basta, las dos paellas riquísimas de Gina, y el show que es ella en sí misma, las charlas que se hacen cortas con Agustina, Berni, Ana Maca y Fede, la amistad de Michel, y cómo no… ELLA… sí tú, Clara”.

Escapada romántica

Después de eso se han escapado a Mendoza donde han disfrutado del tiempo juntos, de la gastronomía y de sus buenos vinos. “Escapadas para recordar, y degustar… Gracias por estos días @joselucena__ , fotógrafo y partner in crime 😉🍷❤️🤟🏼 #mendoza #valledeuco #intothewine #winenot”, compartía la actriz junto a un carrete de imágenes que dejan claro que el turismo veraniego de playa no es el único que da la felicidad en estos tiempos.

“Gracias a ti por este regalazo de viaje juntos!!!😍No me cabe la alegría en el cuerpo! (Espera, ¿o es más vino lo que no me cabe?)😂❤️”, bromeaba él. Está claro que viven un buen momento como pareja.

La actriz se encuentra en la capital argentina rodando la segunda temporada de Limbo, una serie que le ha dado muchas alegrías.