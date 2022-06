Ellie Goulding borra su foto de perfil en Instagram y anuncia la llegada de nueva música

Han pasado dos años desde que pudiésemos escuchar el último disco de Ellie Goulding, Brightest Blue, y uno desde que saliese a la luz su EP colaborativo con cuatro canciones junto a Silk City: New Love.

Sin embargo, parece que muy pronto tendremos música nueva por parte de la cantante británica, que desde hace años cuenta en su repertorio con canciones que ya forman parte de la banda sonora de nuestra vida y de las bandas sonoras de grandes películas del cine comercial, como son Love Me Like You Do o Still Falling For You.

Y es que la artista se despedía en las últimas horas de su foto de perfil en Instagram para dejar tan solo un fondo negro, que rápidamente hacía sospechar a sus más de 14 millones de seguidores de que pronto tendríamos música nueva de la cantante.

En los últimos años, además, es habitual que los nombres del panorama musical utilicen este tipo de estrategias en sus redes sociales para anunciar un cambio de era. A nivel nacional, la última en hacerlo ha sido Lola Índigo, precediendo al lanzamiento del primer single de su tercer disco, Animal. Sin embargo, el caso más sonado de los últimos días ha sido el de Beyoncé, que hacía desparecer su foto de perfil para anunciar primero la llegada de su próximo proyecto musical, Renaicssance, que venía liderado por el single Break My Soul.

Al contrario que Lola Índigo, que hacía desaparecer la mayor parte de sus publicaciones con este lavado de cara (aunque ya ha vuelto a desarchivar las que en un principio habían desaparecido de cara al anuncio del single), Ellie Goulding no ha sido tan extrema a la hora de prepararse para esta nueva etapa: sus más de 600 publicaciones siguen intactas.

Se confirman las sospechas

Ellie Goulding a través de Instagram Stories / Instagram Stories

Sin embargo, lo que sí ha hecho es confirmar las sospechas de sus fans a través de una publicación en Instagram Stories, donde ha compartido la captura de pantalla de su propia foto de perfil que había realizado un fan acompañada del texto "Queen is coming (Llega la reina)". De esta manera, podemos tener claro que en los próximos días o semanas llegará hasta nuestros oídos la noticia de una nueva canción o, incluso, un nuevo disco donde la princesa del pop inglés vuelva a sorprendernos y hacernos bailar con un nuevo temazo. ¿Competirá la nueva canción de Ellie Goulding por convertirse en el hit del verano 2022? Solo el tiempo lo dirá.