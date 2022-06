‘Supervivientes 2022’ emite el vídeo de sexo explícito entre Anabel y Yulen: “Las zambombas de la Navidad”

Supervivientes 2022 cada vez se parece más a La Isla de las Tentaciones, y no precisamente porque ambos realities tengan la playa cerca de sus cámaras. Después de que Tania Medina fuese expulsada, había pocas esperanzas de que el amor se viese representado en Honduras… Hasta que Anabel Pantoja y Yulen Pereira dieron rienda suelta a su pasión.

Con tonteos aparentemente insignificantes desde el principio de la edición, la convivencia hizo que poco a poco se fuesen acercando, hasta que de manera inevitable se acabasen gustando. Y con tantas horas por delante entre galas y pesca, han acabado protagonizado algunos momentos románticos -y sensuales- en las últimas semanas.

Sin embargo, ni si quiera los momentos más tórridos mostrados hasta la fecha eran comparados con lo que Ion Aramendi anunciaba para su Conexión Honduras. Se hizo de rogar durante toda la noche, llegando a enseñar el vídeo en privado a varios colaboradores -al más puro estilo Sandra Barneda- hasta que finalmente lo puso para toda España:

Lydia Lozano o la misma madre de Yulen vieron el vídeo antes que nadie, y mientras que la primera se escandalizaba, la segunda apenas cambiaba su expresión. Quizá los besos vistos ya habían acostumbrado a su progenitora, o tal vez fue por proteger a su hijo ante la opinión de la audiencia. Lo cierto es que las imágenes eran tan explícitas como se esperaba.

Aunque no se vio ningún tipo de imagen íntima, las cámaras captaban una escena en plena noche en la que, aparentemente, Anabel masturbaba a Yulen debajo del saco de dormir. Ella estaba muy preocupada de que sus compañeros no se cruzasen en tal momento, y parece que nadie les molestó en su momento privado.

Sin embargo, todos se escandalizaron por el contenido del vídeo. Su excompañera Desy lo calificó de "natural", mientras que Alexia Rivas lo resumió con el original título de "Las zambombas de la Navidad". Al fin y al cabo, no dejaba de ser un episodio natural que surgió a raíz de la atracción entre ambos. Eso sí, sus comportamientos en el programa sí que dieron para un rato de tertulia.

Entre otras cosas, tanto las redes como algunos de los presentes en plató no tardaron en comentar cómo Anabel estaba hace unas semanas muy triste por echar de menos a su ex, Omar Sánchez. Ahora parece haber rehecho su vida -al menos, dentro de Honduras- con Yulen, algo que no cuadra a algunos de los que más la conocen.

Pero cualquier tipo de objeción se puede rebatir con que Anabel está soltera -al menos de espíritu, pues sigue casada legalmente al no haber firmado los papeles del divorcio-; y al igual que Omar Sánchez ha confesado estar rehaciendo su vida, ella también. Ahora tocará ver hacia donde evoluciona la relación, aunque ambos están más unidos que nunca.