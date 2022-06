Duro enfrentamiento entre Nacho Palau e Ignacio de Borbón en ‘Supervivientes’: “Eres un chungo”

Poner al límite a los concursantes de Supervivientes es una de las consignas del programa. Su convivencia extrema es uno de los alicientes del concurso y es que en esos extremos es donde comprobamos hasta dónde puede llegar su comportamiento y qué límites pueden cruzar.

Esta semana, se han sometido a un juego que ha terminado en gran bronca entre Nacho Palau e Ignacio de Borbón. Todo empezaba cuando el pirata Morgan les pedía que dieran el nombre del compañero del que menos se fían.

Ha empezado la ronda el líder del grupo, Alejandro Nieto. El nombre que ha dado es el de Mariana. La venezolana ha escogido a Kiko Matamoros y este a Nacho Palau, para sorpresa de muchos. El ex de Miguel Bosé se ha decantado por su tocayo que, a su vez, ha dejado claro que se había sentido decepcionado con Anabel Pantoja.

“No confío en él porque no me ha abrazado en toda la noche y creo que ha dejado de quererme”, decía Anabel sobre Yulen Pereira que solo tenía a Ana Luque para elegir.

La comida de la confianza

En ese orden tenían que subir por parejas a la atalaya del pirata. Los primeros han sido Alejandro y Mariana que se han encontrado con una gran olla llena de pisto con huevos fritos y una gran barra de pan al lado.

Tenían tres minutos cada uno para comer, pero siempre pensando en los que venían detrás. Lo han llamado la ‘comida de la confianza’. Y parece que esa confianza ha brillado por su ausencia cuando le ha llegado el turno a Nacho Palau al que le ha costado pensar en sus otros compañeros y no se ha cortado a la hora de comer.

Cuando se iba le decía a Ignacio de Borbón que lo que había sucedido ahí, se quedaba ahí. Pero al benjamín de la edición le faltaba tiempo para contarle a sus compañeros que Nacho no se había cortado un pelo a la hora de comer y que se había metido al cuerpo más de dos huevos por mucho que él hubiera jurado por sus hijos que no había comido tanto.

Gran bronca entre Nachos

“Te he dicho, ‘Nacho, te callas’ porque yo no tengo por qué contar lo que yo he visto cuando he subido arriba. Y estabas deseándolo”, le reprochaba a Ignacio.

“Te voy a decir una cosa, que la gente lo ha visto”, le decía Alejandro. “Lo sé, pero por qué tiene que venir este de chivata chunga. Yo sé lo que he dejado arriba y lo que he visto arriba”, se defendía Nacho.

Han empezado a discutir por lo que había comido cada uno y le han echado en cara a Nacho que no pensara en sus compañeros y que no hubiera podido controlar su ansiedad y hubiera comido más que nadie. “Eres un chungo”, le acababa diciendo a Ignacio, “has aprovechado ahí”.Y Alejandro también se ha enfadado tanto que le ha dicho a Nacho que no debería comer la porción de arroz que le tocaba.

Está claro que cuando se habla de comida, lo de la confianza se pone en duda.