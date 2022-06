María Patiño irrumpe en el plató de ‘Sálvame’ para echarle la bronca a Kiko Hernández

Cualquier persona que vea Telecinco sabe el temperamento que tiene María Patiño. La colaboradora se toma su trabajo muy en serio y cuando ve una injusticia no duda en saltar al ruedo. Es lo que hizo este mismo martes en Sálvame. Era su día libre. Sin embargo, pasaba por allí y escuchó a Kiko Hernández defender a Ortega Cano en toda la polémica surgida con Ana María Aldón y Gloria Camila.

María Patiño no se cortó un pelo e irrumpió en el plató de Sálvame para echarle la bronca a su compañero. "No estoy cabreada con Kiko Hernández, pero entro en bucle. No es nada personal", empezó, desvelando después el motivo de su enfado. "Quería dirigirme a ti por el tema de Gloria Camila y Ana María Aldón".

Hay que recordar que Ortega Cano entró en Ya son las ocho a principios de semana para pedir a su mujer y a su hija que le dejaran en paz, que no quería formar parte de todo este circo mediático. Kiko Hernández se posicionó a su lado desde Sálvame y lo defendió a capa y espada. Sin embargo, la también presentadora de Socialité tiró de hemeroteca para contar la verdad sobre todo este asunto.

"Ortega Cano fue el primero que habló con Toñi Moreno. Se sentó y habló. Estoy indignada porque he escuchado a Kiko Hernández decir que nunca se ha pronunciado. Él se sienta con Toñi Moreno y dice que el amor de su vida es Rocío Jurado. Ese fin de semana se viene abajo y se pone a llorar Ana María Aldón y Gloria Camila le riñe porque dice que los tramos sucios se lavan en casa", explicó..

El cara a cara de Kiko Hernández y María Patiño, en vídeo

Y concluyó diciendo lo siguiente: "Al día siguiente, Ana María dice que es ella la que tiene que hablar de su matrimonio. Y a partir de ahí, empiezan a entrar en bucle las dos, pero el que empieza esta historia es Ortega Cano".

La tertuliana de Telecinco se quedó muy a gusto con su argumentación y consiguió que Kiko Hernández se quedará sin argumentos.