La próxima visita en ‘Supervivientes’ puede que cambie las cosas entre Anabel Pantoja y Yulen Pereira

El culebrón que se han montado Anabel Pantoja y Yulen Pereira en Supervivientes está dando mucho de sí, tanto en Honduras como en España. Todo el mundo tiene una opinión sobre esta pareja. Están los que no se la creen porque piensan que Anabel lo tenía todo preparado desde el principio para tener una carpeta y llegar a la final.

Otros piensan que es Yulen el que lo tenía todo pensado para acercarse a la que supuestamente más rédito le iba a dar tanto dentro como fuera del concurso.

El caso es que cada semana vamos viendo avances en esta pareja que empezó muy prudente, pero que ya ha dado rienda suelta a su pasión y no esconde lo que sienten el uno por el otro.

Y, mientras ha dado su opinión hasta el apuntador. Una de las que ha sido más clara es Arelys, la madre del deportista, que nunca ha visto con buenos hijos esta relación. Empezó negándola y acogiéndose a la ilusión de que era solo una amistad. Ahora no puede negar la evidencia.

Próxima visita

Este martes, Carlos Sobera, ha anunciado en Tierra de nadie que Arelys será una de las que vuele a Honduras y se reencuentre con su hijo el próximo domingo. “¡Qué digo la madre de Yulen, la suegra de la Pantoja! Alucinante”, decía el presentador.

Ante semejante bombazo, quería conocer la opinión de los colaboradores. “Va a decirle a su hijo: ‘¿Puedes dejar de engañar a esta chica?’”, comentaba Rafa Mora. “Se va a liar parda. Yo creo que le va a decir a Yulen Pereira un poco lo que tiene que hacer, le va a dar directrices”, opinaba Alexia Rivas que también piensa que el deportista está jugando con la colaboradora de Sálvame. Ninguno de los dos se cree mucho esta relación.

Antes de acabar el programa, volvieron sobre el tema y Rafa Mora volvió a ser muy claro. “Adoctrinó al niño. Le dijo, aquí hay talegos y ve a por la Pantojita, todos a Cantora en verano, que esta es la gallina de los huevos de oro. A la madre le gusta más la televisión que a mí y lo ha demostrado que lleva ya dos polígrafos y no sé cuántos platós y el hijo no ha salido todavía de la isla. Anabel no es mi amiga, pero es buena persona y no me gustaría que se riesen de ella. No me gustaría que jugasen con los sentimientos de nadie”, expresaba.

Veremos el domingo cómo es ese reencuentro, qué le dice la madre a su hijo sobre Anabel Pantoja y cómo afecta su visita a la relación. No será la única. Yago, el sobrino de Nacho Palau también volará a Honduras.