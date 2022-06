Se cumplen 20 años del estreno de 'Lilo y Stitch', todo un ejemplo de tolerancia y diversidad en Disney

Un 21 de junio de 2002 llegaba a las carteleras internacionales una de las películas de la Factoría Disney que destacan por su diversidad y tolerancia. Lilo y Stitch se estrenaba hace 20 años para conquistar a la audiencia con la historia de un alienígena, el Experimento 626, que llega por accidente a Hawaii y, a pesar de estar diseñado para destruir todo lo que encuentre a su paso, logra formar su verdadero hogar en el seno de una familia desestructurada: la de Lilo y Nani, dos hermanas que se han quedado solas tras la muerte de sus padres en un accidente. Una familia "rota" que vuelve a recomponerse con la llegada de Stitch a sus vidas, al que conocen por casualidad tras adoptarle en una perrera.

Al mismo tiempo, en los últimos días hemos sido testigos de una campaña de desprestigio hacia uno de los nuevos estrenos de la unión entre Disney-Pixar: Lightyear, que se presentaba como una suerte de precuela de la franquicia Toy Story para narrar la aventura espacial del astronauta que después inspiraría el juguete de Buzz Lightyear, sufría una campaña de acoso y derribo al ser prohibida en 14 países y anunciarse en diferentes cines de Latinoamérica como una película que llevaba implícita valores de la denominada "ideología de género"; sea lo que sea eso.

Miles de personas se habían organizado, además, para intentar provocar el fracaso en cines de la cinta, simplemente porque en su argumento aparecía una escena de siete segundos en el que podemos ver un beso entre dos mujeres.

En este contexto, donde convergen dos películas tan distintas como Lilo y Stitch y Lightyear, es curioso que la celebración de la epopeya espacial de 2002 esté siendo celebrada por sus fans precisamente con comparaciones que dejan ver un retroceso en los ejemplos de diversidad y personajes que podemos ver en la gran pantalla. Y es que, si bien Lightyear ha recibido está campaña de desprestigio que comentamos, Lilo y Stitch encerraba una realidad mucho más diversa que en su momento no recibió las críticas de las que estamos siendo testigos 20 años después.

No somos conscientes de que en 2002 tuvimos una película Disney sobre una familia racializada y desestructurada de dos hermanas huérfanas que no se soportan en la que una se pluriemplea para poder cuidar de la pequeña a todo costo y encima hay un alien travesti y nadie se quejó https://t.co/jytOdk8pAy — Casperdio? (@JotaCasper) June 22, 2022

"No somos conscientes de que en 2002 tuvimos una película Disney sobre una familia racializada y desestructurada de dos hermanas huérfanas que no se soportan en la que una se pluriemplea para poder cuidar de la pequeña a todo costo y encima hay un alien travesti y nadie se quejó" escribía en Twitter el usuario @JotaCasper, haciendo no solo referencia a la familia que conforman Lilo y Nani, sino a la existencia del Alienígena Prikly, que constantemente está transformando su aspecto y fluyendo en su género para adaptarse a diferentes situaciones dentro de la película.

El tuit, que se publicó hace unas horas, ya se ha hecho viral en la red social y cuenta con más de 22.000 "me gustas" y 4.000 retuits. Miles de interacciones que muestran su apoyo a la cinta y que, a pesar de lo que se está viviendo con Lightyear, nos hacen tener esperanza en las próximas generaciones. Ojalá las representaciones que vivimos hace dos décadas con Lilo y Stitch y las que vivimos ahora con Disney Pixar sigan existiendo y profundizándose en películas venideras, pues ya hemos comprobado muchas veces los efectos tan positivos que pueden tener en la infancia el hecho de verse reflejado en la pantalla, dando a los niños sentimiento de pertenencia, normalidad y comunidad.