Farruko estrena nueva canción: ‘Carta de un padre’

En los últimos años, Farruko se ha convertido en uno de los referentes de la canción del verano gracias a éxitos a nivel mundial como Calma y Pepas. Pero para este 2022 el solista parece haber querido cambiar de registro con una canción diferente hasta ahora: Carta de un padre.

La canción abre una nueva etapa musical y espiritual para el intérprete con un emotivo e inspirador homenaje a los padres. El estreno se produjo en el Día del Padre en América que se celebró este pasado fin de semana de junio. El de Puerto Rico deja a un lado la fiesta y los excesos para centrarse en las emociones.

Farruko ha contado con la colaboración de Onell Díaz en la labor compositiva de una canción en la que cuenta lo doloroso que ha sido para él perderse algunas fases del crecimiento de sus hijos. Una especie de expiación, de perdón por haberse perdido momentos cruciales.

"Le decía a la gente que se tome pastillas para que sea feliz y brinde y viva la vida loca... y ¿tú sabes qué? Yo no sabía el mensaje que yo estaba diciendo en mis canciones... No me siento orgulloso de eso. Sabe Dios a cuántos de sus hijos les hice daño. Y hoy en día me paro como un varón a decirles que me perdonen como ser humano porque el amor empieza por el perdón. Yo por las noches me sentía vacío, yo siendo el mismo número uno, teniendo los mejores carros, teniendo todo, mis hijos no podían verme, yo no podía ver a mis hijos. Destruí mi primera familia, le hice daño a otra muchacha que me quiso y aceptó tal y como yo era y hoy en día no sé a veces cómo poder tener a mis hijos juntos a la vez" explicó en su día sobre sus letras anteriores.

La emotiva canción y videoclip presentado por Carbon Fiber Music es su manera de reivindicar el trabajo de ser padre: "El hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. A las 7:30 les tengo un regalo Feliz día de los padres Dios los bendiga" explicó el músico en su perfil oficial de Instagram.

El primer paso lo dió hace un mes con Nazareno. El artista urbano ha decidido abrirse y hablar de las limitaciones y debilidades que tiene en su vida. En esta nueva canción hace una crítica a todo lo negativo que rodea la fama y en cómo las personas se aprovechan de aquellas a las que les va bien: "Todo el mundo está en las buenas, pero en las malas".