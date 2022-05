Farruko estrena ‘Nazareno’ para hacer una crítica a las consecuencias de la fama

Farruko sorprendió, en febrero, a sus seguidores pidiendo disculpas por las letras que utiliza en algunas de sus canciones, como las de su último éxito, Pepas. Confesó que no se sentía orgulloso de incitar a la gente a tomar pastillas para ser felices y se arrepiente de ello. "Sabe Dios a cuántos de sus hijos les hice daño. Y hoy en día me paro como un varón a decirles que me perdonen como ser humano porque el amor empieza por el perdón", dijo durante un concierto en Miami. Por eso, ha querido cambiar y hablar de temas que le afectan.

El artista urbano ha decidido abrirse y hablar de las limitaciones y debilidades que tiene en su vida. Nazareno es el nuevo tema de Farruko con el que hace una crítica a todo lo negativo que rodea la fama y en cómo las personas se aprovechan de aquellas a las que les va bien. “Todo el mundo está en las buenas, pero en las malas”.

Con un estribillo que suena muy similar a Pepas, da mucha importancia al tiempo antes que al dinero, el cual se acaba. Un tema con el que quiso sincerarse y coger las riendas de su carrera: “Ahora controlo mi música y mi carrera va a mi ritmo, no al ritmo de la industria o del público”, comentó para Billboard.

Nazareno está acompañado de un videoclip donde se transmite ese mensaje crítico hacia las consecuencias negativas de la fama. Comienza con Farruko fumando y bebiendo en una fiesta en un club de striptease, donde las bailarinas a medida que avanza el vídeo se convierten en vampiros que intentan aprovecharse de él por ser exitoso.

Los seguidores de Farruko tenían muchas ganas de escuchar más música del artista urbano y así lo han demostrado posicionando el vídeo en tendencias de YouTube, así como tener más de medio millón de visualizaciones en tan solo 13 horas de lanzamiento.