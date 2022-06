¿Cómo celebrará Aitana su cumpleaños? La artista lo tiene claro

Aitana está más pletórica que nunca. Su tercer álbum de estudio está en marcha y ha desvelado a sus fans que, aunque falta "poquito", nos va a "flipar". ¡Qué ganas de escucharlo!

Junio es sin duda su mes del año. Y es que además de celebrarlo con un "preguntas y respuestas" con sus seguidores en Twitter, el día 27 cumplirá 23 años. Muchos se estaban preguntando si hará algo especial, como por ejemplo un directo inesperado, pero ella lo tiene muy claro.

Aitana ha desvelado que el día de su cumpleaños va a tener el teléfono móvil lejos de ella para disfrutarlo al máximo. "jejeje ya me conocéis. Pero si me meteré para ver vuestros mensajes, que siempre me hacen muy feliz", responde la catalana.

el día de mi cumple seguramente no esté con el móvil 🥹 jejeje ya me conocéis. Pero si me meteré para ver vuestros mensajes, que siempre me hacen muy feliz ❤️ https://t.co/3GYwxMSRFW — Aitana (@Aitanax) June 21, 2022

"Como tiene que ser ", dice su fan @luciiamunoz_. "Me parece bien te amo", añade @laurggie. "Te amo igual", dice también @whitespos. No hay duda de que el disfrute de su artista favorita está por encima de cualquier cosa, sobre todo, en un día tan especial como es para ella el 27 de junio.

Tampoco hay duda de que ese día, las redes sociales se van a inundar de comentarios bonitos y felicitaciones para la intérprete de Mariposas.

Otra duda que ha resuelto a sus fans en esta ronda de "preguntas y respuestas" está relacionada con su color de pelo. Aitana tiene claro que se queda definitivamente con su look de morena, por lo que descartamos que la veamos luciendo un tono más arriesgado y atrevido.

Pero eso no es todo. Como mencionamos en líneas anteriores, el estreno de su tercer álbum de estudio está más cerca que nunca. Aunque aún no hay fecha para su lanzamiento, nos ha quedado claro que le queda muy poco para finiquitarlo y que quizás no incluya ninguna balada en su tracklist, ya que siente que va fuera de su concepto. Y tú, ¿tienes ganas de escucharlo?