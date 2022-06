Aitana tiene claro cuál es su color de pelo ideal y definitivo

Aitana ha revolucionado a sus fans con un "preguntas y respuetas" improvisado en su cuenta de Twitter. Y es que entre los mensajes a los que ha contestado se encuentra alguna que otra pista sobre su nuevo álbum de estudio, que asegura que queda "poquito" para escucharlo. ¡Se viene nueva era musical de la catalana!

Pero eso no es todo. Nuestra protagonista también ha querido despejar dudas sobre sus looks. Después de cambiar varias veces su color de pelo, ¿tiene Aitana uno definitivo? La respuesta es sí.

Ante la pregunta de cuál es el color más loco con el que se teñiría, no tiene ninguna duda: "Está claro que después de muchos cambios creo que definitivamente mi color es el moreno".

está claro que después de muchos cambios creo que definitivamente mi color es el moreno https://t.co/qspvQlaOav — Aitana (@Aitanax) June 21, 2022

A la artista la hemos visto lucir varios tonos en su cabello y, aunque todos le sientan de maravilla, parece que ya no habrá más cambios. El caoba, el negro, el rojo y el castaño oscuro son los que han protagonizado los looks de la artista todos estos años, demostrando que lo suyo no es precisamente arriesgarse. ¡Qué mona va esta chica siempre!

Como mencionamos en líneas anteriores, Aitana ha compartido nuevos detalles sobre su tercer disco de estudio. "Os va a flipar", aseguraba hace unas horas en su cuenta de Twitter. "Está todo muy avanzado, pero sigo componiendo para el nuevo disco. Todavía queda un poquito", añadía.

Pero aún hay más. Sus fans han querido saber si escucharemos alguna balada en este proyecto, lo que Aitana ha confesado que le ha generado alguna que otra duda: "¿Querríais una balada en el nuevo disco? No siento que pegue tanto con el concepto. Puede que el próximo disco, después del tercero, sea solo de baladas. ¿Qué pensáis?".

Está claro que la artista está dispuesta a seguir conquistando las listas de éxitos, aunque ha demostrado en más de una ocasión que la moda también es una de sus grandes pasiones. Y a ti, ¿te gustaría verle el pelo teñido de algún color arriesgado?