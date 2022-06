Claudia Acevedo (‘La isla de las tentaciones’) muestra el resultado de su primer retoque estético

Claudia Acevedo fue una de las chicas que muchos conocieron cuando entró en La isla de las tentaciones con Raúl Ginés. Una pareja peculiar que tenía su propia manera de entender las relaciones de una manera abierta.

El concurso acabó rompiendo su relación que, antes, pasó por unos altos y bajos que nos volvieron locos sobre lo que realmente había entre los dos. Ahora, cada uno hace su vida por separado.

Ella se ha sometido a su primer retoque estético y no ha dudado en mostrar el antes y después en sus stories donde ha explicado qué es lo que se ha hecho y por qué.

Remodelando las caderas

“Les voy a hablar de mi primer retoque estético que ya muchos se habrán enterado porque lo han puesto en varios sitios. Yo no quería decir nada hasta volver de los viajes y a que se me deshinchase completamente la zona”, empezaba explicando tras una ronda de preguntas y respuestas donde ya le habían preguntado por este tema.

“Mis caderas son como hacia dentro, se llaman ‘hip dip’, son como hacia arriba, en lugar de hacia abajo, entonces se ve un hueco en lugar de quedar redondo”, explicaba sobre lo que no le gustaba de su cuerpo.

“Era algo que me hacía sentir insegura con la ropa. Me veía bien en bikini, me veía bien en ropa interior, pero había cierta ropa que no me ponía porque me creaba inseguridad como vestidos pegados, pantalones pegados”, confesaba sobre los complejos que tenía por estos temas.

Pero le ha puesto solución en una clínica y asegura que está “super contenta con el resultado”. De momento es el primero, veremos si acaba enganchándose a este tipo de retoques ahora que ha visto que puede verse mejor.

De momento sigue viajando para mostrarlo en redes con más o menos postureo. Su última escapada, a Portugal y con caderas nuevas.

El que parece que, de momento, sigue igual es su ex, Raúl.