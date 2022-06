Adele: ¿Qué está pasando con ‘30’, su último trabajo?

La artista británica es una de las mayores referentes de la música a nivel internacional. Su voz ha viajado por cada rincón del mundo y ha hipnotizado a todo el que la ha escuchado. Adele es una leyenda y eso es un hecho.

Temas como Rolling In The Deep, Someone Like You o Set Fire To The Rain se han convertido en auténticos himnos. Todas ellas forman parte de su álbum 21, que vio la luz en 2011. Desde entonces ha estrenado posteriormente otros dos álbumes que han sido un éxito en las listas internacionales.

Precisamente este último, 30, es el que ha marcado el regreso tan esperado después de que se distanciase de la industria durante seis años. Seis largos años que le han servido para crecer personal y artísticamente, coincidiendo con su divorcio y su cambio físico. Adele volvía el 19 de noviembre de 2021 para ofrecernos un nuevo repertorio. Pero, ¿dónde se ha vuelto a ir? ¿Por qué no ha lanzado nada más desde entonces? ¿Ha regresado para volver a irse?

Lo cierto es que esta es la estrategia que la británica lleva empleando en su carrera desde el inicio. Aunque nunca ha habido un espacio temporal más amplio que el que hemos presenciado entre el lanzamiento de 25 (2015) y el de 30 (2021), sus discos se han creado en aproximadamente tres años. Quizás el cambio tan brusco que experimentó tras separarse de su -ahora- ex marido hizo que prefiriese dedicarse tiempo a ella misma para sanarse y volver con más fuerza que nunca. Algo que explicaría este retraso de tres años más.

¿Llegará una gira?

Lo que sí ha extrañado a sus fans es que después del estreno de 30, la artista no haya llevado a cabo ningún tour internacional como ya hizo con sus anteriores proyectos. De hecho, la cancelación de su residencia en Las Vegas de este año, que anunció entre lágrimas, quizás esto, junto al retraso que ha provocado la pandemia en todo, le haya hecho perder el ánimo para reencontrarse con sus fans sobre un escenario.

Sus fans, no obstante, no pierden la esperanza de que algún día llegue el momento de disfrutar de este nuevo repertorio en directo. Pero cumpliéndose ocho meses del estreno de 30, es probable que espere la llegada de su siguiente proyecto para volver a los escenarios.

Un repertorio de sencillos más corto

Otro dato a destacar de esta última etapa de la artista es que solo ha lanzado dos sencillos de este álbum de estudio: Easy On Me y Oh My God. Esto es algo novedoso en su carrera, ya que en sus anteriores proyectos ha lanzado al menos cuatro de ellos por cada uno.



Sus seguidores se han quedado con ganas de más. Todos nos hemos quedado con ganas de más. Queremos seguir disfrutando de esta nueva Adele dispuesta a comerse el mundo como ya hizo previamente con sus anteriores proyectos. Pero esta tardanza a la hora de publicar sus canciones, algo que es habitual en su carrera, hace que resulte extraño en el nuevo mercado musical y su tendencia. Esa en la que se observa cómo los artistas se sienten casi obligados a publicar nueva canción cada semana para estar en el radar de la actualidad de todos sus fans.

Y eso es así. Si un artista lleva sin aparecer en las listas de novedades más de un mes, ese artista no está actualizado. Claro que tratándose de Adele siempre mantendrá esa expectación que se genera en torno a su música (como también ocurre con Rihanna).

Adele se sanó, volvió con más fuerza que nunca y ahora está disfrutando de nuevo de un tiempo libre para escribir nuevas historias. Adele nunca se había ido, aunque esperamos que vuelva pronto.