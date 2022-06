Horóscopo musical semanal: ¿qué canción puedo escuchar cada día entre el 13 y el 19 de junio?

"Cuando llega el calor, los chicos se enamoran, es la brisa y el sol", cantaban Sonia y Selena en 2001. Nosotros, de momento, lo único de lo que tenemos ganas es de quedarnos Walt Disney: es decir, congelados. Porque el calor ha llegado de golpe a nuestras vidas y, al igual que las constelaciones, está marcando nuestro sino.

Como las neuronas nos funcionan peor con el calor, una semana más, para que no tengas que pensar mucho, te traemos tu horóscopo musical. El único que te dirá la verdad a través de una canción. Y es que no nos tiembla la mano a la hora de recomendarte un temita que vaya a ir con tu estado de ánimo.

Una forma de descubrir canciones que vayan con tu signo del zodiaco y te hagan la semana lo más amena posible. Porque, como decimos nosotros, las conteslaciones tienen la respuesta y las estrellas tienen la canción.

Aries, no por mucho madrugar, amanece más temprano. Esta semana te vas a sentir impaciente y vas a buscar resultados inmediatos. ¡Relaja, que las cosas de palacio van despacio! Estas prisas no son buenas y pueden llevarte a tener más de una discusión. Intenta relajarte y, si es necesario, aislarte para no caer en posibles conflictos.

El tema que te recomendamos para esta semana es Ultra solo de Polimá Westcoast y Pailita. ¿La razón? Más vale estar Ultra solo, que ultra mal acompañado.

Taurito mío. Viene una época de dudas. Pero, amore, tienes que ser tú mismo o misma quien tome las decisiones. No sabrás si son las correctas, pero tendrás que intentarlo. Siéntante, relájate e intenta visualizarte en todas las situaciones. ¿Hay alguna que te guste o te desagrade menos?

Para aclarar todas estas incógnitas que tienes, te recomendamos que escuches el temazo de Las dudas de Sebastián Yatra y Aitana. No te quedes como ellos y no dejes que las dudas te hagan preso.

Sebastián Yatra, Aitana - Las Dudas

Géminis, estás que lo partes. ¿Ves el sol brillando en el cielo y dándote calor? Es todo tuyo. Y, si es pos nosotros, llévatelo y que se vaya este irritante calor. No, en serio, el Sol está en tu signo y te servirá para defenderte de todo tipo de obstáculos. Vas a brillar en todo lo que te propongas. ¿Te acuerdas de esa relación que creías aparcada? ¡Es el momento de retomarla!

Esta semana te recomendamos escuchar la nueva versión de todo un clásico de El Canto del loco: La suerte de mi vida. Un temazo que no pasa de moda y cuya nueva versión de Dani Martín tiene un huequecito en nuestro corazón.

Buah, Cáncer, las musas han venido a visitarte. ¡Pero en masa! Podrías montar un festival con todas ellas. Y es que la inspiración está de tu parte gracias a la última Luna Llena de la primavera. Disfruta del momento y aprovecha todo tu potencial.

Para salir a darlo todo, te recomendamos que escuches en bucle la nueva versión de Berlín U5 de Zahara con Alizzz. Un temazo que no podrás quitarte de la cabeza.

Zahara & Alizzz - berlin U5 (REPUTA)

Leo, disfruta de los últimos días de primavera porque estás que ardes. Atraes suerte, sobre todo en el plano sentimental. El amor está de tu lado. Si tienes pareja, amore, es el momento de disfrutar al máximo de ella. Si estás soltero o soltera, estate antentx, puedes encontrar a tu media naranja en cualquier momento.

Esta semana te recomendamos que escuches el temazo de So Good de Halsey. Una canción que va con tu estado de ánimo semanal.

Halsey - So Good (Visualizer)

Querido Virgo, ya estás pensando en el futuro, ¿verdad? Siempre mirando hacia adelante. No te preocupes, que estos días son buenos para que te pongas a planificar tdoo lo que viene. Y es que vas a tener ideas muy interesantes. Tus planes van a tener éxito. Comparte estas buenas vibras con tus seres queridos.

Hablando de éxito, ¿sabes qué grupo ha vuelto y es una fuente inagotable de temazos? Nada más y nada menos que BTS. De este modo, esta semana te recomendamos que escuches el tema Yet To Come.

BTS 'Yet To Come (The Most Beautiful Moment)' Official MV

Libra, tu cuerpo y tu mente necesitan un viaje. Una escapada que te ayude a coger impulso para enfrentarte a todos los retos que tienes por delante. ¡Que son bastantes, querida! Aunque sea complicado, hay que tener la mente positiva. A buenos pensamientos, buenas acciones. ¡Ojo, que no te estamos diciendo que seas una postal de Mr. Wonderfull! Pero, hija, hay que alegrar esa carita de vez en cuando y sonreír un poco.

Esta semana tienes que ponerte en bucle el temazo Tiene que ser para mí de Natalia Lacunza. Bueno, realmente, te recomendamos que escuches el disco entero que ha sacado la cantante de Pamplona. Un álbum que, ahora mismo, se siente muy Virgo.

Ains, Escorpio, no hay forma de romper con el pasado. Y es que, por mucho que intentes alejarte, siempre vueve. Tienes que mantener a raya todas tus dudas e intentar ser fuerte. Llegarán nuevas oportunidades, pero también miedos. Lo mismo llegan en forma de WhatsApp.

La canción que te va como anillo al dedo esta semana es Intoxicao de Emilia y Nicki Nicole. Un temazo con el que te vas a identificar. Sobre todo por esa parte en la que reciben mensajes a las tres de la mañana. Seguro que te ha pasado.

Se viene temporada de conflictos, Sagi. Tienes que despejar todas las dudas que tienes en tu mente y dejarte llevar. Llevas tanto tiempo dándole vueltas a lo mismo que ni si quiera estás disfrutando lo que tienes alrededor. Intenta retomar el contacto con aquellos seres queridos con los que llevas tiempo sin hablar.

Estos dias te recomendamos que escuches un temazo pop rock que habla de los conflictos mentales que tenemos cuando estamos dentro de una relación. Se trata de Odio que te quiero de Paula Koops y Noan.

Capri, Capri, Capri, siempre con agobios. Calma, que la Luna Llena te va a ayudar a zanjar asuntos pendientes. ¿El problema? Que esta semanita van a abrirse nuevos conflictos en tu vida. Quizá aparezca alguien del pasado que te altere más de la cuenta. ¿Recuerdas porque dejaste de tener relación con esa persona? Haz balance y mira a ver si te renta volver a entablar relación.

Por todo ello, esta semana te recomendamos que escuches todo un clásico de reguetón. Nada más y nada menos que Pasado Pisado de Comando Tiburón.

Maluma, Chencho Corleone - Nos Comemos Vivos (Official Video)

Uh, menuda semana te espera Acuario. No va a haber jornada que no pienses "Es la primara vez que me siento en todo el día". Y es que no paras. Por suerte, desprendes más energía que una fábrica de refrescos. Nadie te para y vas a poder llegar a cumplir todas las metas de esta semana.

Esta semana, para cargarte de más energía, te recomendamos que escuches el último temazo de Maluma junto a Chencho Corleone: Nos comemos vivos.

VILLANO ANTILLANO || BZRP Music Sessions #51

¡Piscis! Hay grandes noticias para ti: vas a tener una semana llena de éxitos. Con la Luna Llena de tu lado, todo lo que te propongas va a funcionar. Y menos mal, ¡porque menuda temporadita llevas! Este éxito no solo se va a ver en el terreno laboral, también en el personal. Estás irresistible y eso se nota.

Esta semana te recomendamos que escuches en bucle el último temazo de Bizarrap. La Music Sessions de Villano Antillano. Y es que todo el mundo va a querer un trozo de tu pastel y vas a ser la principal. ¡Nunca la secundaria!

Las canciones ya están echadas y la suerte también. ¡Hasta la próxima!