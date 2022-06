¿Te puede multar la DGT por conducir con chanclas?

Con la llegada del verano cambiamos la ropa y el calzado que usamos y siempre surgen dudas sobre si podemos ir con chanclas al volante. Es una pregunta recurrente que tanto la Policía como la Guardia Civil tratan de aclarar para poner algo de luz en el asunto: aunque las chanclas son el calzado oficial del verano y resultan cómodas para la playa, piscina o para caminar por el paseo marítimo no son lo mejor para una conducción segura.

El Reglamento General de Circulación no habla específicamente de chanclas, pero si analizamos los artículos que hacen referencia a las obligaciones del conductor podemos leer en el artículo 18: ”El conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción, que garanticen su propia seguridad, la del resto de los ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vía”.

Hay otros dos artículos que hacen referencia a este asunto. Se trata del artículo 3.1 que habla del modo de conducción, con la diligencia y precaución necesarias para evitar todo daño, propio o ajeno. Por su parte, el artículo 17.1 establece que los conductores deben estar en todo momento en condiciones de controlar su vehículo.

Se puede considerar o no que conducir con este calzado veraniego no da libertad de movimientos o no garantiza la seguridad ni del conductor ni de los ocupantes del vehículo. La decisión de llevar al coche con chanclas recae sobre el conductor, pero también deja al juicio del agente que le imponga una sanción. Si te para un agente que crea que las chanclas son un elementopor el que puedes tener un accidente al no controlar los pedales la sanción será de 80 euros.

Policía Local San Fernando de Henares (@PoliciaLocalSFH) June 19, 2022

La Dirección General de Tráfico (DGT) recoge un informe del Real Automóvil Club de España (RACE) que señala que más de un 30% de los encuestados afirman haber conducido en alguna ocasión con un calzado inadecuado.

¿Se puede conducir descalzo?

Aunque suene raro hay personas que en verano van descalzos y así se suben al coche a conducirlo con el peligro que conlleva. Para evitar problemas, sobre todo de seguridad, lo mejor es tener en cuenta algunas recomendaciones. El calzado ideal sería así:

No debe resbalar.

Debe tener adherencia entre el pie y la superficie del calzado.

No debe tener lazos, cordones o adornos similares que puedan llegar a enredarse entre los pedales.

Tanto el tamaño como el peso importan. Si es muy grande o pesado puede que sin querer actives más de un pedal a la vez o el pedal que no quieres.

Además de poder verte implicado en un accidente grave ten en cuenta que el seguro, en caso de tener que pagar alguna indemnización, puede reducir la cuantía cuando sepa que no llevabas el calzado adecuado.

Lo mejor es que lleven unas zapatillas en el maletero del coche o unas sandalias que se te agarren al pie y te las cambies cuando inicies el trayecto desde la playa a tu casa.