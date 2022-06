Rocío Carrasco triunfa con Henry Méndez en el Sálvame Mediafest y el público se pone de su parte

Rocío Carrasco disfrutó del Sálvame Mediafest, no había más que verla desde el mismo arranque del programa dándolo todo con las actuaciones de sus compañeros. La suya tardó en llegar, pero después de ver desfilar a sus compañeros por el escenario le tocó a ella demostrar su talento musical y lo hizo junto a Henry Méndez con Mi reina.

“Sin ti no puedo vivir” fue la frase que más repitió, tal vez en exceso. Y aunque el talento vocal no es el mismo de su madre, la energía y las ganas no pueden ponérsele en cuestión.

Su partner in crime en la noche se vino arriba y después de su tema, se lanzó a cantar a capella otro de sus éxitos de verano, Rayos de sol. Era Jorge Javier Vázquez el que tenía que pararles para poder pasar a la valoración del jurado.

“No era nada fácil esta canción porque tiene un ritmo y un deje en la manera de cantarla, que es reguetón, que a mí me ha gustado porque, uno, es mi infancia y dos, porque tenéis mucha química, aunque Rocío te faltaba un poco como seguir la onda, pero es que es muy difícil”, decía para romper el hielo Samantha Hudson.

“La artista era la Jurado”, aseguraba en ese momento de la valoración Rocío que no perdió la sonrisa en ningún momento. Luego llegaron las palabras de Vicky Larraz.

“Con ese ritmo sabrosón con el que ha nacido, que tú te hayas podido contagiar y poder seguirlo, es un gran logro. Enhorabuena por haberte lanzado al abismo porque esta sabrosura es difícil de comparar”, decía la cantante.

“Es verdad que hoy Rocío ha sido un poco más Carrasco que Jurado, pero habéis tenido muy buen rollo. Henry es una bestia y en su estilo es muy bueno y muy grande y llena mucho el escenario y yo creo que Rocío le ha acompañado muy bien. Y porque Fidel me ha amenazado”, valoraba Antonio Castelo.

Rocío Carrasco no salía de su casa y cuando lo hacía la abucheaban y la insultaban por la calle. Gracias la docu que le ha permitido romper el silencio hoy recibe el cariño de la gente y puede hacer esto.

Estoy sensible 😭#APOYOROCÍO23J#SalvameMediafest pic.twitter.com/ryMZsRADp1 — 4 De Septiembre ✵ (@4septiembre2015) June 22, 2022

Diferencia de opiniones

Desde el primer momento, las redes sociales estuvieron volcadas en la aparición de la hija de Rocío Jurado. No dejaron de comentar lo bien que se lo estaba pasando viendo a sus compañeros y le mostraron todo su apoyo. Y eso se vio reflejado en las votaciones.

Aunque el jurado le dio una puntuación mediocre, la votación popular le otorgó 11 de los 12 puntos del festival. Está claro que el público es carrasquista y quiso dejarlo claro a través de los votos.

Eso sí, no pudo con Ptazeta y Carmen Alcayde que se alzaron con la victoria.