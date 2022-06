Este miércoles se celebró la primera edición del Sálvame Mediafest que se convirtió en una mezcla de Operación Triunfo con Benidorm Fest. Artistas de todo tipo unidos con los colaboradores del programa que se atrevían con la música unos con más acierto que otros.

La ganadora indiscutible fue Carmen Alcayde que se llevó la máxima puntuación tanto de jurado como de público y se convirtió en la ganadora gracias a su actuación con Ptazeta. La música urbana triunfó.

Aunque hubo muchas otras actuaciones que nos hicieron viajar por muchos lugares, desde veranos pasados a la escena más indie y rompedora en la actualidad y ahí nos vamos a centrar.

Rafa Mora se unió a Niña Polaca para cantar con ellos Nora. Apareció en escena con un vestuario en blanco y rojo con estampado de flores y con unos llamativos ojos maquillados. Aunque al poco de empezar llegó el momento más tenso de la noche.

Metedura de pata

La primera frase de la canción bien, pero luego, Rafa se adelantó y entró con otra frase antes de tiempo. Uno de los del grupo le paró, hubo un silencio y le marcó cuándo tenía que entrar. A partir de ahí fue todo fluido, aunque, es verdad, que el talento musical de Rafa podría cuestionarse.

Para valorar estaba el jurado. "Ha habido un momento de pánico, que nos hemos quedado todos a ver qué pasa, pero lo importante es cómo se resuelve y habéis resuelto de puta madre", empezaba diciendo Jorge Javier Vázquez, presentador del festival.

“Acabamos de presenciar el primer gatillazo de la vida de Rafa Mora y lo ha solventado muy bien. Ha habido un momento que le he mirado… cuidado que si se viene abajo se acaba aquí la actuación. Y no se ha venido abajo, muy bien Rafa, has aguantado el tiro muy bien. Enhorabuena. Es verdad que parecía un poco un grupo de música con el portero de discoteca, pero cojonudo también. El look muy bueno y enhorabuena, sobre todo, por haber remontado el momento que ha sido muy difícil eso”, aseguraba Antonio Castelo.

“Actitud maravillosa, diez en actitud, pero mi querido Rafa Mora, lo tuyo no es cantar Nora”, continuaba Vicky Larraz. “Creo que Niña Polaca ha conseguido algo muy difícil y es hacer que Rafa Mora suene a indie, y me parece un logro”, valoraba Samantha Hudson.

“Lo que estoy descubriendo es que música más bonita hace la gente joven de este país”, aseguraba el presentador. “Ha sido un honor, o hacer como que canto, y lo he disfrutado muchísimo”, terminaba diciendo Rafa.

Claro que no han logrado imponerse en el festival donde ha habido propuestas mucho más llamativas que la suya.