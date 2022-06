El Sálvame Mediafest nos ha demostrado que hay artistas muy generosos en nuestro país que están dispuestos a entretener y ceder protagonismo a otras personas. Es lo que pudimos ver a lo largo de más de una docena de actuaciones que nos dejaron las colaboraciones más surrealistas de este verano.

Si hay un grupo que transmite buen rollo y sensación de verano en este país es Efecto Pasillo. Además, son canarios, igual que Lydia Lozano y que les unieran en este festival era algo como de cajón. Juntos nos recordaron aquel Pan y mantequilla que tanto éxito el dio al grupo.

La colaboradora se mostró feliz y entregada en todo momento. La pudimos ver entusiasmada con su actuación desde los mismos ensayos donde ya reconocía que puede que lo suyo no fuera cantar. “Es mi voz y no me han dado el ticket regalo”, aseguraba.

Claro que también añadía que “voy a dejar el periodismo”, porque había encontrado una nueva vocación que la hacía feliz y aseguraba que Efecto Pasillo “ya es mi banda”. Algo que repitió al acabar su actuación y reivindicar Canarias.

es que lydia lozano es el momento pic.twitter.com/r5nKlW3RUO — Mr. Caffeina 🐢 (@mister_caffeina) June 22, 2022

Valoración del jurado

“Lydia Lozano, nunca defraudas y yo soy muy fan de Efecto Pasillo, pero muy, muy fan”, confesaba Jorge Javier Vázquez. Pero la valoración le correspondía al jurado.

“Hay gente que vive el momento, pero yo me atrevería a decir que Lydia Lozano es el momento”, arrancaba diciendo Samantha Hudson. “Pura pasión, en el escenario, la mundial. Olé”, añadía Vicky Larraz.

“Lydia y yo somos compañeros de maquillaje, hablamos todos los días un montón de rato, a veces no te entiendo hablando, imagínate cantando, pero increíble la energía, mi madre no estaba tan emocionada pariéndome como tú hoy”, valoraba Antonio Castelo. Una emoción que provocó que a veces se quedara sin aire, pero se le perdona todo por el subidón que transmite.

El público se arrancaba a pedir a voces un poco de chuminero y la colaboradora no defraudó.

El jurado y el público no la hicieron ganadora, pero sí valoraron con una buena puntuación su energía y entrega.