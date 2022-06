Sálvame Mediafest nos devuelve las míticas canciones del verano: Civera, Azúcar Moreno, Rebeca, Las Ketchup...

La primera edición del Sálvame Mediafest nos ha dejado muy buenos momentos que fueron muy comentados en redes sociales. De la conversión en rapera de Carmen Alcayde, a la polémica de Raúl o la metedura de pata de Rafa Mora. Hubo de todo. Pero si algo nos removió por dentro por la nostalgia fue el repaso a algunas de las canciones del verano míticas.

David Civera, Azúcar Moreno, Rebeca o Las Ketchup han formado parte de las vacaciones de muchos y recordarlas este miércoles noche ha hecho que muchos adoptaran el mood verano tan ansiado.

Hemos podido retroceder a otras décadas en las que esa etiqueta de canción del verano llevaba cierto halo de casposidad, pero que ahora, visto con la perspectiva del tiempo, nos supone un revival de lo más emotivos.

Rebeca. Duro de pelar

Una de esas canciones fue Duro de pelar de Rebeca. Quizás la canción que más veces ha cantado en su vida y puede que la única que conozcan muchos de su repertorio. La recordó una vez más con María Patiño.

“Rebeca has cantado muy bien con tu hija”, aseguraba Jorge Javier Vázquez tras terminar su actuación. “Esto es un himno para todas las mujeres, se acaba y se acaba", gritaba la periodista.

“Sois las dos tan travestis…es lo más. He de decir que una cosa muy buena que tiene María Patiño y que yo admiro es que no tiene nada de miedo al ridículo. Y eso siempre juega a tu favor, no es que hayas hecho el ridículo, sino que por no tener miedo a hacerlo mal tienes una energía, te lo has pasado tan bien, los bailes, increíble”, asegura Samantha Hudson que era parte de jurado.

Azúcar Moreno. Solo se vive una vez

Azúcar Moreno es otro de esos duos que nos han alegrado más de un verano, aunque quizás, el que más se recuerde sea el de Solo se vive una vez.

Tras alguna disputa con Jorge Javier Vázquez y Telecinco, han regresado a la cadena para recordarnos este éxito junto a Terelu Campos. ‘Caramba’ habrá dicho más de uno después de ver al duo convertido en trío.

Antonio Castelo comparaba a la colaboradora con Chavela Vargas, “aunque se te ha olvidado cantar”. En ese momento Terelu se ha defendido alegando que quería ver cuantos artistas se atreverían a subir al escenario con un edema en las cuerdas vocales como el suyo.

Así lo han gozado Terelu Campos y Azúcar Moreno en el #SalvameMediafest pic.twitter.com/DQCYRxmZCd — ESCplus España 🇪🇸 | Noticias de Eurovisión (@escplus_es) June 22, 2022

Las Ketchup. Aserejé

Este 2022 se han cumplido los 20 años de Aserejé un tema que vino a tomar el relevo de La Macarena en nuestro país y que nos hizo a todos aprendernos una de esas coreografías que no falta en ninguna fiesta o verbena que se precie.

En esta ocasión, al trío se ha sumado Gemma López y parece que han convencido con esta nueva formación que era la encargada de abrir el festival de Sálvame. “Gema ha sido la mayonesa, ellas Las Ketchup, y han hecho una salsa rosa buenísima”, le dijo Samantha Hudson.

“Hemos descubierto el Aserejé escondido de Gemma. Me lo he pasado bomba y Las Ketchup las veo cuatro, a partir de hoy sois cuatro, quiero ver la gira”, añadía Vicky Larraz.

David Civera. Que la detengan

David Civera fue el rey del verano durante muchos años y, sin duda, la que más hizo moverse a todos los españoles fue Que la detengan que ahora la hemos escuchado en una nueva versión junto al cantante original.

"He sentido que había una persona que estaba intentando ligarte y no lo ha conseguido. Estabas seria, es que no me ha llegado no estabas pasándotelo bien", le decía Vicky Larraz a la colaboradora.

La hermana de Terelu aseguraba que ella se lo había pasado muy bien y eso es lo que ha parecido percibir también Samantha Hudson. "Estupenda, la verdad. Me ha gustado como porque habéis estado coquetones y disfrutones", aseguraba.

"El baile con el bailarín tengo que decirte que es lo más guarro que he visto en mi vida", bromeaba, por su parte, Antonio Castelo.

Aunque ninguna de estas canciones del verano pudo separar el subidón que produjeron Carmen Alcayde y Ptazeta que se convirtieron en las triunfadoras de la noche.