Billie Eilish habla sobre su nueva canción ‘TV’: ”Sólo quiero ser capaz de sacar música como antes”

Billie Eilish continúa cosechando buenos resultados en su carrera musical. El 30 de julio se cumplirá un año del lanzamiento de su segundo disco, Happier Than Ever, con el que consiguió estar en lo más alto de las listas, cambiando su look por completo, con un pelo rubio. Sin embargo, la artista sigue componiendo y creando nuevas canciones, sorprendiendo a sus seguidores con el estreno inédito de alguna de ellas en directo.

Otro éxito reciente es la confirmación de Billie Eilish como cabeza de cartel del prestigioso Festival de Glastonbury, junto a otros artistas de la talla de Paul McCartney. Se convierte así en la persona más joven de la historia en liderar este evento. La cantante se muestra muy emociona e intenta mantenerse tranquila. En un especial de Matt Wilkinson, para Apple Music 1, habló sobre cómo se siente: “Es algo grande, es muy grande, siempre surgen muchas dudas por saber si todo va bien y todo va a funcionar, pero en términos de hacerlo o no, no, en eso no hay ninguna duda”.

Pocas mujeres lideran carteles de festivales de forma constante, pero Billie Eilish sí tiene esa oportunidad. “Me entusiasma lo que puede significar en el futuro”, dice la artista. Lo cierto es que hay veces que sufre una especie de síndrome del impostor porque se cuestiona por qué le han elegido a ella. “Constantemente me siento como si no me lo mereciera del todo, creo que eso es algo bueno”, confiesa para Apple Music 1.

El de Glastonbury, celebrado del 23 al 25 de junio, será uno de los tantos escenarios que ha pisado y pisará este año. En su entrevista con Matt Wilkinson confesó que antes no hacía ningún tipo de ritual antes de subirse a cantar, pero ahora sí ha comenzado a realizar alguno. “Me preparo dos horas antes, hago ejercicio durante un rato y luego me maquillo yo misma”. Después de vestirse, todo ella misma, calienta la voz, se vuelve a peinar y otra vez calienta para salir y hacer un show brillante.

En uno de sus últimos conciertos por Europa, la artista estrenó en directo una nueva canción titulada TV. Podría ser la carta de presentación de su próximo álbum, aunque, por el momento, no ha salido en plataformas digitales. Billie Eilish se encontraba en el aeropuerto escuchando temas que había escrito en su teléfono y tuvo una idea: "¿Y si las hacemos en vivo?".

Su hermano y productor Finneas, por supuesto, no dudó en decir que sí. La cantaron en directo y gustó mucho al público. TV es un deseo que tiene la artista de hacer música y que salga sin tener que preparar una estrategia de promoción: “Sólo quiero ser capaz de sacar música como antes, creo que cuanto más grande te haces, más difícil parece todo”.

TV quiere contar una historia con la que todos se pueden sentir identificados. “Hay una imagen triste con la que creo que la mayoría de la gente que ha estado enamorada puede identificarse, una relación que quizás se desmorona o una amistad que se desmorona, del tiempo que pasa”, dijo Finneas para Apple Music 1. “Cuando las cosas van mal en la vida, la mayoría de la gente se preocupa de que sea culpa ellos, aunque creo que la realidad del mundo es que la mayoría de las cosas que pasan también te tocan a ti”, añade el productor.

Los hermanos se preparan para vivir uno de sus shows más especiales en Glastonbury y hay muchas probabilidades de que sigan cantando TV, la cual tenemos muchas ganas de escuchar en versión estudio.