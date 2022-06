Billie Eilish estrena ‘TV’, su nueva cancion, en directo: “Suena preciosa”

El próximo 30 de julio se cumplirá el primer aniversario del lanzamiento de Happier than ever. El segundo álbum de estudio de Billie Eilish ha vuelto a colocar a la solista angelina en lo más alto de las listas de ventas y con el fin de la pandemia por fin ha podido presentar sus canciones en directo.

Y aprovechando su visita a Europa donde continúa la gira mundial de presentación de este álbum, la artista estadounidense decidió estrenar una nueva canción en directo: TV. Las reacciones del público y de los que han podido descubrirla en las redes sociales son unánimes: "Suena preciosa".

"No hemos tocado una nueva canción en directo antes de que saliera a la venta desde el 2017 o el 2018. Esta es una canción que simplemente escribimos y ahora queríamos simplemente tocarla para vosotros" explicó Billie Eilish antes de comenzar a tocar y a cantar el tema.

Lo hizo junto a su inseparable compañero, productor, co-compositor y hermano Finneas. Una preciosa balada que suena increíble en la voz rota y desgarrada de la cantante californiana. "What’s the point of anything / All of my friends are missing again / That’s what happens when you fall in love" se escucha cantar a la vocalista al unísono con su hermano.

Lo más llamativo de la canción no es solo el estreno de la canción en directo sino la esperanza de que, tal y como ha explicado la solista, el proceso llevará al pronto lanzamiento de este nuevo hit y quien sabe si será la tarjeta de presentación de un nuevo proyecto musical cuando termine la gira de presentación de su disco Happier than ever.

TV no es la primera canción que Billie y Finneas Eilish estrenan desde el lanzamiento de ese álbum. Hay que recordar que ambos trabajaron codo con codo con los creadores de Red, la última película de Pixar en la que aportaron su talento musical para dar letras y melodías a los éxitos de 4 Town, una boyband ficticia en claro guiño a NSync, una de las mayores bandas de la historia en los Estados Unidos. Además, Finneas puso voz a uno de los personajes llamado Jesse dentro de ese quinteto musical de chicos junto a Jordan Fisher, Topher Ngo, Josh Levi y Grayson Villanueva. 1 True Love, Nobody like u y U Know What's Up fueron las 3 canciones que estrenaron para esa banda sonora.

A Billie Eilish aún le queda un largo camino en la carretera. Durante todo este mes de junio y parte de julio por Europa (desafortunadamente no vendrá a España) y a partir de septiembre por Australia en la tercera rama de su gira mundial.