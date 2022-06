Entrevista con Steve Aoki: “Mi nuevo disco va a ser el primero de su género en toda la música”

El OhMyGol! fue una celebración por todo lo alto entre música y deporte, que acabó siendo todo un festival de energía de principio a fin. ¿Y acaso hay alguien que represente mejor esa felicidad y fiesta que Steve Aoki?

El de Miami fue hasta Barcelona para ponerle el broche más dulce a la noche -como no, terminó su sesión lanzando tartas al público, como acostumbra a hacer-, en una sesión que consiguió volver a levantar a todo el estadio RCDE del Espanyol. Y no era tarea fácil, pues ya habían estado bailando previamente con las actuaciones de Juan Magán, Albert Neve, María Becerra, Bizarrap y Rauw Alejandro.

El DJ y productor sacó unos minutos justo antes de actuar para hablar con LOS40 Dance del que será su nuevo disco, Hiroquest. Lo lanzará después del verano, y su definición no puede ser más ambiciosa: "Va a ser el primero de su género en toda la música", comentó, no sin antes resolver por qué motivos.

Haciendo gala de su prácticamente infinita creatividad, el estadounidense ha ideado todo un juego de rol que vendrá incluido con la versión física de su nuevo álbum. Pero más allá de eso, será toda una revolución a nivel musical: "He traído de vuelta muchas de mis raíces, como el estilo alternativo, sonidos de rock... Pero también sonidos latinos, sonidos de EDM, de hip-hop... Así que de nuevo, mucha gente entenderá el sonido de Steve Aoki como algo multicultural y global", respondía a LOS40 Dance.

Colaboraciones soñadas... Te diría Rauw Alejandro

Apenas se conocen unos pocos temas del disco, pero se compondrá -al igual que sus anteriores trabajos- de varias colaboraciones. Sobre con qué artista aún no ha colaborado pero tiene muy en mente a la hora de pensar en el futuro, él lo tiene claro: "Rauw Alejandro [...] Para mí, hace algo increíble con la música. Amo su sonido, sus melodías... Hemos hablado de hacer música juntos, así que quién sabe, el futuro quizá pueda ver una colaboración entre Steve Aoki y Rauw Alejandro. Lo espero, y de verdad que le respeto. Me inspira". ¿Se viene un próximo hit latino de la mano de ambos?

Sobre géneros... Y Rosalía

Lo que es seguro es que seguirá sin discriminar géneros musicales, algo que ha marcado su sonido y discografía desde sus inicios. Sobre ello, nos reveló que no hay ningún tipo de género al que mire con prejuicios: "No, mantengo mi mente totalmente abierta, muy optimista... Es desbordante. Mi mundo es aceptar y ser inclusivo, no solo con la gente sino con todos los sonidos. Odio la idea de excluir algo. Si es algo que no entiendo, tengo que aprender de ello".

Y ya que en sus últimos trabajos sigue apostando por los sonidos latinos, la pregunta era obligada. ¿Qué hay de la música española? Géneros como el flamenco están a la orden del día gracias a artistas como María José Llergo, C. Tangana y, por supuesto, nuestra Motomami favorita. A ella, como era de esperar, no pudo evitar mencionarla: "Tengo que aprender más de ello, si soy honesto. Sé de artistas concretas, como Rosalía, y de más gente haciendo cosas a nivel global desde España, pero quiero aprender más de la cultura de por aquí. Del sonido", concluyó.