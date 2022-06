El acertijo visual que solo pueden superar los más ágiles: ¿puedes encontrar la C en menos de 5 segundos?

Cada vez es más frecuente encontrarte en las redes sociales retos visuales para entrenar la mente, aunque también para matar el tiempo. Si eres de los que no puede remediarlo y una vez que lo ves tienes que morder el anzuelo, desde LOS40 te presentamos uno de los retos virales de Twitter, que solo si eres muy observador podrás encontrar la respuesta a lo que se plantea. Se trata de una pequeña imagen en la que hay un elemento discordante que no encaja con el resto de la plantilla.

¿Te atreves con el reto visual? Puede parecer bastante fácil, pero no todos consiguen verlo a la primera. Todo será cuestión de concentración, observación y un poco de agilidad. Estos son los puntos clave para ejercitar a tu cerebro a que encuentre sin trampa y, por supuesto, sin exceder el límite de tiempo, la letra que no encaja en el panel.

Por lo que las normas son sencillas. Solo tendrás que detenerte a mirar fijamente la imagen y ver si en alguno de los recuadros de la plantilla encuentras la letra C. Eso sí, todo ello en menos de 5 segundos porque de lo contrario no valdrá la solución.

¡Prueba suerte y cuéntanos si has podido encontrar la letra que no cuadra en la imagen! ¡Date prisa! ¡Recuerda que solo tienes 5 segundos! La clave del reto es hacerlo lo más rápido posible y sí lo consigues es que seguro eres muy ágil mentalmente hablando. Y si no, reposa y vuelve a intentarlo en un par de minutos.

El resultado del reto

¿Has podido encontrar la letra C? Si no has dado con ella, te animamos a volverlo a intentar. Seguramente si te concentras y miras con atención la imagen seas capaz de señalarlo sin dudar.

¿Nada? Tranquilo, respira. Te vamos a dar la respuesta. La letra C se sitúa, contando desde la izquierda hasta la derecha, en la cuarta fila y decimoquinta columna. ¿Ahora? ¿Has conseguido encontrarla? ¡Seguro que sí!

No te preocupes si no has podido ver este acertijo visual a la primera, seguramente el siguiente podrás dar con la solución sin problema. Todo es cuestión de trabajo, concentración y mucha paciencia. Así que, no te martirices y sigue intentándolo en la próxima ocasión. Y recuerda no siempre vamos a ser todo lo ágiles que quisiéramos, así que, ¡calma!